Facebook remove notícia falsa sobre Chico Buarque após ação judicial

Chico Buarque Crédito: Fernando Lemos/AG. O Globo

Chico Buarque, 76, teve uma vitória na Justiça contra o Facebook. A rede social teve de apagar uma falsa notícia que afirmava que o cantor era uma das pessoas que recebiam uma suposta "Bolsa Ditadura".

De acordo com a fake news que circulava na plataforma, o governo federal pagaria indenizações mensais a cerca de 4.300 pessoas que sofreram perseguições políticas entre 1946 e 1988, entre as quais estaria o cantor e compositor.

Em páginas como a "Brasil Resiliente", fotos dele foram usadas junto com a notícia. Além disso, eram colocadas frases como "Sentindo falta do dinheiro público, né, meu filho?".

A juíza Fernanda Rosado de Souza, do 6º Juizado Especial Cível da Lagoa (zona oeste do Rio), determinou que a publicação fosse retirada, bem como todos os comentários feitos nela. Procurado pela reportagem, o Facebook informou que a ordem judicial já foi cumprida.