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Justiça

Facebook remove notícia falsa sobre Chico Buarque após ação judicial

Na rede, circulava que cantor receberia uma suposta 'Bolsa Ditadura'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2021 às 11:15

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 11:15

Data: 23/12/2015 - Rio de Janeiro (RJ) - Chico Buarque grava música em apoio as ocupações das escolas de Sao Paulo - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Lemos / Agencia O Globo - GZ
Chico Buarque Crédito: Fernando Lemos/AG. O Globo
Chico Buarque, 76, teve uma vitória na Justiça contra o Facebook. A rede social teve de apagar uma falsa notícia que afirmava que o cantor era uma das pessoas que recebiam uma suposta "Bolsa Ditadura".
De acordo com a fake news que circulava na plataforma, o governo federal pagaria indenizações mensais a cerca de 4.300 pessoas que sofreram perseguições políticas entre 1946 e 1988, entre as quais estaria o cantor e compositor.
Em páginas como a "Brasil Resiliente", fotos dele foram usadas junto com a notícia. Além disso, eram colocadas frases como "Sentindo falta do dinheiro público, né, meu filho?".
A juíza Fernanda Rosado de Souza, do 6º Juizado Especial Cível da Lagoa (zona oeste do Rio), determinou que a publicação fosse retirada, bem como todos os comentários feitos nela. Procurado pela reportagem, o Facebook informou que a ordem judicial já foi cumprida.
Em março, o artista se imunizou no Planetário do Rio, na Gávea (zona sul do Rio de Janeiro). "Vacinem-se. Viva o SUS!", escreveu no registro feito em seu Instagram.

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