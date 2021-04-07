Tom Jobim e Chico Buarque têm manuscrito de última letra vendido por R$ 30 mil

Manuscrito de 'Piano na Mangueira', parceria de Tom Jobim e Chico Buarque Crédito: Divulgação

"Um documento para a história da música brasileira." É assim que a Leilão de Colecionismo, do Rio de Janeiro, apresenta o manuscrito de "Piano na Mangueira", samba escrito a quatro mãos por Tom Jobim e Chico Buarque. Foi a última parceria entre os músicos.

O item foi leiloado nesta terça por R$ 30 mil depois de receber cerca de 600 visitas em sete dias e um lance único.

"É uma relíquia, uma peça de museu", afirmou Alberto Youle, organizador do leilão. "É possível ver tintas diferentes, a letra de um e a letra de outro."