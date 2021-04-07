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Leilão

Tom Jobim e Chico Buarque têm manuscrito de última letra vendido por R$ 30 mil

Documento com o samba 'Piano na Mangueira', escrito a quatro mãos e com correções, recebeu apenas um lance

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 14:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 abr 2021 às 14:28
Manuscrito de 'Piano na Mangueira', parceria de Tom Jobim e Chico Buarque
Manuscrito de 'Piano na Mangueira', parceria de Tom Jobim e Chico Buarque Crédito: Divulgação
"Um documento para a história da música brasileira." É assim que a Leilão de Colecionismo, do Rio de Janeiro, apresenta o manuscrito de "Piano na Mangueira", samba escrito a quatro mãos por Tom Jobim e Chico Buarque. Foi a última parceria entre os músicos.
O item foi leiloado nesta terça por R$ 30 mil depois de receber cerca de 600 visitas em sete dias e um lance único.
"É uma relíquia, uma peça de museu", afirmou Alberto Youle, organizador do leilão. "É possível ver tintas diferentes, a letra de um e a letra de outro."
Em 1992, a Mangueira homenageou Tom Jobim, que foi o tema da escola na Sapucaí. Tom, em troca, compôs "Piano na Mangueira", em que exalta a escola, e pediu a letra ao mangueirense Chico Buarque.

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