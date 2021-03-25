Facebook deve pagar R$ 40 mil a Maria Zilda após conta hackeada

A atriz Maria Zilda Bethlem Crédito: Estevam Avellar/Globo

A Justiça de São Paulo determinou que o Facebook indenize a atriz Maria Zilda Bethlem, 67, em R$ 40 mil por danos morais. A decisão do juiz Miguel Ferrari Junior, da 43ª Vara Cível, se refere a um processo que a artista entrou contra a empresa por ter tido sua conta no Instagram invadida e bloqueada por hackers em outubro do ano passado. Cabe recurso.

Na ação, ela argumentou que perdeu diversos seguidores e foi impedida de realizar as suas lives. "A autora é uma famosa atriz e muito conhecida no meio artístico, fazendo parte da história da televisão brasileira. A derrubada de seu perfil na rede social comprometeu de forma severa a sua imagem, pelo que o dano moral resulta configurado", diz o magistrado na decisão.

Procurada pelo jornal Folha de S.Paulo, a assessoria do Facebook não se manifestou até a conclusão deste texto. No processo, a empresa defendeu a ausência de responsabilidade pelo que ocorreu.