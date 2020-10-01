Maria Zilda Bethlem coloca casa à venda por R$ 3,9 milhões no Rio

A casa, que fica em um condomínio fechado, tem três andares, sendo o último pavimento um terraço com piscina.

Pela dificuldade de vender, a publicação revela ainda que Maria Zilda já reduziu o valor do imóvel em R$ 300 mil e nas últimas semanas ainda falou sobre protocolos para visitar a casa, como uso exagerado de álcool em gel. A atriz mora no local há mais de 20 anos.