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288 metros quadrados

Maria Zilda Bethlem coloca casa à venda por R$ 3,9 milhões no Rio

Atriz já reduziu valor do imóvel pela dificuldade de achar compradores e também disse que visitantes usam bastante álcool em gel para visitar o local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 08:43

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 08:43

A atriz Maria Zilda Bethlem
A atriz Maria Zilda Bethlem Crédito: TV GLOBO / Estevam Avellar
Maria Zilda Bethlem, entre uma live e outra que tem feito em meio à pandeia da Covid-19, ainda arruma tempo para abrir a casa em que vive, no Jardim Botânico, no Rio, para possíveis compradores. É que, segundo o Extra, a atriz colocou o imóvel em que vive, de 288 metros quadrados, à venda por R$ 3,9 milhões. 
A casa, que fica em um condomínio fechado, tem três andares, sendo o último pavimento um terraço com piscina. 

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Pela dificuldade de vender, a publicação revela ainda que Maria Zilda já reduziu o valor do imóvel em R$ 300 mil e nas últimas semanas ainda falou sobre protocolos para visitar a casa, como uso exagerado de álcool em gel. A atriz mora no local há mais de 20 anos. 

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