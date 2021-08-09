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Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciam gravidez de gêmeos

Novidade do casal no Dia dos Pais animou os fãs, e o nome da atriz ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 08:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 ago 2021 às 08:58
Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciaram no Dia dos Pais que estão 'grávidos' dos gêmeos Roque e Raul
Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciaram no Dia dos Pais que estão 'grávidos' dos gêmeos Roque e Raul Crédito: Sergio Zalis/Globo
A atriz Fabiula Nascimento está grávida e o marido dela, o ator Emilio Dantas, anunciou a gravidez de gêmeos na manhã deste domingo, 8, Dia dos Pais. No perfil dele no Instagram, há nove publicações, sendo que apenas uma, no centro, é da mulher com a barriga evidente.
"Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando para aprender e ensinar. Enquanto isso, sua mãe pergunta: Tá gostando até agora? E é mais. Duas vezes mais", escreveu o ator.
Fabiula repostou a foto no próprio perfil, desejando um feliz Dia dos Pais a ele. "Te amo imenso", disse.
O casal recebeu felicitações de personalidades como Fernanda Paes Leme, que escreveu: "Ah, que emoção! Que alegria! Que lindo! Que lindos! Parabéns!". Carol Castro, Maria Ribeiro e Bárbara Paz também expressaram a alegria do momento.
No Twitter, o nome de Fabiula ficou entre os assuntos mais comentados, figurando nos trending topics. Os fãs adoraram a novidade.

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