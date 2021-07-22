Ex-jogador processa Antonia Fontenelle e pede R$ 20 mil por danos morais

A apresentadora Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle

O ex-jogador da seleção brasileira Roberto Carlos, 48, entrou com ação contra a apresentadora Antônia Fontenelle, 48, e pede R$ 20 mil por danos morais. A ação é motivada após a veiculação de uma entrevista conduzida por ela com a ex-mulher dele, Bárbara Thurler, que o acusa, dentre outras coisas, de induzi-la a um aborto.

O caso corre na 19ª Vara Civil de São Paulo e a entrada no sistema aconteceu na última quarta-feira (21). Segundo o processo, os advogados de Roberto Carlos querem a imediata exclusão da entrevista do canal Na Lata, de Fontenelle, além de uma indenização. Na visão deles, a apresentadora não procurou o ex-atleta e não teria checado a informação antes de deixar ir ao ar. Procurada, Antonia não respondeu as solicitações.

"A liberdade de expressão é importante desde que não prejudique terceiros. Temos direito a essa liberdade, mas com responsabilidade", avalia o advogado Roberto Guimarães. Ele cita algumas das acusações feitas na entrevista por Bárbara e diz que todas são falsas.

"Ela fez acusação grave de induzimento ao aborto. Isso é mentira. Também disse que o Roberto foi condenado por abandono aos filhos e não foi. Existe um processo iniciado, mas ele nem sequer foi intimado", afirma.

Segundo o advogado, ainda não foram tomadas decisões cabíveis contra a ex-mulher, apenas contra Fontenelle por ela "não ter checado as fontes". A partir de agora, eles vão aguardar a validação de um pedido de liminar de urgência para derrubar o vídeo do ar.

"O Roberto Carlos está abismado. Ele concorda com notícias responsáveis. Agora, deixar uma pessoa falar uma série de questões sem mostrar razoabilidade nenhuma é de uma irresponsabilidade gigantesca", conclui Guimarães.

Bárbara e Roberto ficaram juntos por mais de 15 anos e têm dois filhos de 10 e seis anos. No vídeo, Antônia mandou um recado ao ex-atleta.