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E exclusão de vídeo

Ex-jogador processa Antonia Fontenelle e pede R$ 20 mil por danos morais

Segundo o processo, os advogados do ex-jogador Roberto Carlos querem a imediata exclusão da entrevista do canal Na Lata, de Fontenelle, além de uma indenização.

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2021 às 14:18
A apresentadora Antonia Fontenelle
A apresentadora Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
O ex-jogador da seleção brasileira Roberto Carlos, 48, entrou com ação contra a apresentadora Antônia Fontenelle, 48, e pede R$ 20 mil por danos morais. A ação é motivada após a veiculação de uma entrevista conduzida por ela com a ex-mulher dele, Bárbara Thurler, que o acusa, dentre outras coisas, de induzi-la a um aborto.
O caso corre na 19ª Vara Civil de São Paulo e a entrada no sistema aconteceu na última quarta-feira (21). Segundo o processo, os advogados de Roberto Carlos querem a imediata exclusão da entrevista do canal Na Lata, de Fontenelle, além de uma indenização. Na visão deles, a apresentadora não procurou o ex-atleta e não teria checado a informação antes de deixar ir ao ar. Procurada, Antonia não respondeu as solicitações.
"A liberdade de expressão é importante desde que não prejudique terceiros. Temos direito a essa liberdade, mas com responsabilidade", avalia o advogado Roberto Guimarães. Ele cita algumas das acusações feitas na entrevista por Bárbara e diz que todas são falsas.
"Ela fez acusação grave de induzimento ao aborto. Isso é mentira. Também disse que o Roberto foi condenado por abandono aos filhos e não foi. Existe um processo iniciado, mas ele nem sequer foi intimado", afirma.
Segundo o advogado, ainda não foram tomadas decisões cabíveis contra a ex-mulher, apenas contra Fontenelle por ela "não ter checado as fontes". A partir de agora, eles vão aguardar a validação de um pedido de liminar de urgência para derrubar o vídeo do ar.
"O Roberto Carlos está abismado. Ele concorda com notícias responsáveis. Agora, deixar uma pessoa falar uma série de questões sem mostrar razoabilidade nenhuma é de uma irresponsabilidade gigantesca", conclui Guimarães.

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Bárbara e Roberto ficaram juntos por mais de 15 anos e têm dois filhos de 10 e seis anos. No vídeo, Antônia mandou um recado ao ex-atleta.
"Estou aqui sem julgamento nenhum, apesar de dizer que sou pela mulher. Estudando tudo o que a Bárbara me mostrou temos como resolver tudo sem guerra".

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