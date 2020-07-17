Ex de Manu Gavassi responde seguidora sobre fim do namoro

Manu Gavassi e o ex-namorado Igor Carvalho Crédito: Instagram/@igorcarvalho

O engenheiro Igor Carvalho Rodrigues, 28, comentou o fim do namoro com a cantora Manu Gavassi, 27, em suas redes sociais, nesta quinta-feira (16), e afirmou que sente amor e admiração enorme pela artista. "E sempre continuará crescendo", afirmou ele.

A resposta veio após uma seguidora afirmar que "Manu não sabe o homem maravilhoso que ela perdeu". "Ela não perdeu, nós ganhamos e muito podendo se conhecer e ter uma história juntos. Maturidade é uma chave importante na vida", respondeu ele.

Após algumas críticas, a seguidora se desculpou pelo comentário. "Fica tranquila, aprendemos juntos por aqui sempre. Foi uma resposta de boa, sem problemas", respondeu novamente ele.

Igor começou a namorar com Manu, após ela pedi-lo em namoro ainda dentro da casa do Big Brother Brasil 20. Após sua saída como terceira colocada, muitos fãs especularam o fim do romance, que acabou confirmado no início de julho pela assessoria da cantora.