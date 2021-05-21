Ex-"BBB", capixaba Arthur negocia contrato com o canal SporTV

Arthur Picoli ainda vai longe. Após ganhar (literalmente) uma estrela de um dos fãs, o ex-"BBB" capixaba está prestes de assinar um contrato com o canal pago SporTV, pertencente ao grupo Globo.
Fanático pelo Flamengo, o bonitão de Conduru, conforme noticiou o jornal "O Dia", já está com o acordo praticamente fechado. O instrutor de Crossfit agradou bastante à cúpula da emissora, após fazer uma participação no programa "Tá na Área", como comentarista da decisão do Campeonato Carioca.
Ainda conforme o periódico, Arthur vem desmarcando vários compromissos que tinha agendado com outras emissoras de TV, por conta da negociação já avançada com o SporTV.