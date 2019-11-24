Estrela do K-Pop Goo Hara é encontrada morta aos 28 anos

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A artista de k-pop Goo Hara foi encontrada morta este domingo (24) em sua casa em Seul, capital da Coreia do Sul. Segundo a Variety, a causa da morte permanece incerta e a polícia ainda não se pronunciou sobre o caso. Cantora tinha 28 anos.

Goo Hara foi integrante do grupo de pop sul-coreano Kara entre 2008 e 2015, quando ela lançou sua carreira solo. Ainda de acordo com a revista, a cantora tentou suicídio em março deste ano, depois de ser ameaçada por um ex-namorado de divulgar um vídeo dos dois em momento íntimo.

Em meio a disputa judicial entre eles, a agência de Goo Hara rompeu contrato com ela, que só assinou com outra empresa, a agência japonesa Ogi, em junho. Além da música, artista fez diversas aparições em séries e programas de televisão. Seu último single, Midnight Queen, foi lançado no último dia 13.