Estrela do K-Pop Goo Hara é encontrada morta aos 28 anos

A artista de k-pop Goo Hara foi encontrada morta este domingo (24) em sua casa em Seul, capital da Coreia do Sul. Segundo a Variety, a causa da morte permanece incerta e a polícia ainda não se pronunciou sobre o caso. Cantora tinha 28 anos.
Goo Hara foi integrante do grupo de pop sul-coreano Kara entre 2008 e 2015, quando ela lançou sua carreira solo. Ainda de acordo com a revista, a cantora tentou suicídio em março deste ano, depois de ser ameaçada por um ex-namorado de divulgar um vídeo dos dois em momento íntimo.
Em meio a disputa judicial entre eles, a agência de Goo Hara rompeu contrato com ela, que só assinou com outra empresa, a agência japonesa Ogi, em junho. Além da música, artista fez diversas aparições em séries e programas de televisão. Seu último single, Midnight Queen, foi lançado no último dia 13.
A artista era uma das melhores amigas de Sulli, cantora de k-pop que se suicidou em outubro, aos 25 anos. Sulli fez parte da banda f(x) de 2009 até 2015, quando saiu para focar na carreira de atriz, segundo ela mesma declarou. Mas, segundo a BBC, alguns fãs acreditam que a cantora deixou a banda por conta dos ataques que sofria online.