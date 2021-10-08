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Erasmo Viana diz que ator da Globo deu em cima de Gabriela Pugliesi

Peão quebrou o dedo após a raiva de ver mensagem no celular da ex
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2021 às 10:14

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:14

Marido de Gabriela Pugliesi, Erasmo Viana reativa perfil no Instagram
Erasmo Viana é ex-marido de Gabriela Pugliesi Crédito: Instagram/@erasmo
Erasmo Viana revelou em A Fazenda 13 (Record) que um ator da Globo e do Porta dos Fundos já teria dado em cima de sua ex-mulher, a modelo e influenciadora fitness Gabriela Pugliesi.
Segundo ele, a aproximação aconteceu depois que o ex-casal, hoje separado, foi a um show de humor dele. "Estou doido para pegar um globalzinho lá. Não vou nem falar, o maluco é o maior folgado. Chega em todas as mulheres dos caras. Na época em que eu era casado, ele mandou mensagem para a minha ex", disse.
No papo, o cantor Tiago Piquilo quis saber ao menos a primeira letra do nome, mas Erasmo não quis revelar. "Não vou falar porque vou dar muito ibope para ele. Essa parada me gerou muito transtorno. No dia que peguei a mensagem, dei um murro na porta e quebrei meu dedo", revelou.
Segundo ele, o acontecimento fez com que ele perdesse uma oportunidade de trabalho de R$ 70 mil. "Nunca vou esquecer. Fui no show do cara, ele fez o Porta dos Fundos. Dei risada e, no outro dia, quando pego o celular, está lá o engraçadinho com a mensagem [para a ex]. Meu sangue subiu para a cabeça", contou.
Apesar da chateação com o episódio, Erasmo disse que não pretende tirar satisfação com o ator, mas gostaria de olhar nos olhos dele.
"A gente tem vários amigos em comum. Ele sobe no ringue também. Tira onda que sobe. Posta umas fotos. Cara folgado. Descobri com outras pessoas que ele foi folgado também. Enfim, a vida dá o troco", encerrou.
Em fevereiro, Pugliesi publicou um vídeo pelas redes sociais para falar mais sobre a sua separação com Viana, com quem estava desde 2015. De acordo com ela, houve um acontecimento entre os dois que a chocou muito. Sem revelar o motivo, disse que agora pretende ser mãe sem necessariamente ter um marido.
De acordo com a influenciadora, foram um ano e três meses tentando engravidar de Erasmo, mas o processo não deu certo. No meio dessas tentativas houve uma ruptura. Para Pugliesi, Deus não queria que ela tivesse um filho neste momento.
"Agora que estou separada, posso falar para vocês que tentei engravidar durante um ano e três meses. Com tratamento, fiz inseminação, usei muitos hormônios para induzir ovulação, fiz FIV (fertilização in vitro), foram muitas tentativas. Todas frustradas. Toda mulher sabe o quão doloroso são essas tentativas. Meu corpo mudou completamente, fiquei com celulite até o joelho, minha cabeça pirou", disse.
Pugliesi assumiu recentemente o namoro com o rapper e artista plástico Túlio Dek.

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