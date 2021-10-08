Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

A Fazenda: surto de Rico, briga com a casa e leite na cabeça após eliminação

Com a saída de Erika, Rico Melquíades surtou e instaurou o caos na casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 09:14

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 09:14

Peões tentam impedir Rico Melquiades de jogar o café fora e caos é instaurado em
Peões tentam impedir Rico Melquiades de jogar o café fora e caos é instaurado em "A Fazenda" Crédito: Reprodução/Playplus
A noite desta quinta-feira (7) e madrugada desta sexta (8) foi de muitas polêmicas em "A Fazenda 13". Com a eliminação de Erika Schneider, o amigo Rico Melquiades não aguentou a pressão e surtou na casa.
Revoltado, ele pegou o pó de café da casa e jogou fora, gerando revolta entre os confinados, com Dynho Alves partindo pra cima do influencer. "Eu vou te quebrar", gritava o participante, que foi segurado por Tiago Piquilo.
Na confusão, Aline escorregou e caiu no chão e Rico correu para fora da casa jogando fora o pó. Enquanto isso, Tati gritava: “Joga a despensa toda, deixa ele jogar”.
Mais tarde, Victor Percoraro resolveu se vingar do peão, jogando leite em sua cabeça. Rico estava comendo com Dayane e Aline quando Victor chegou por trás, tirou o chapéu e despejou o litro de leite no colega. O revide veio e Rico jogou leite e catchup em Victor, gerando uma guerra de comida.
“Você está se ferrando com ele”, disse Solange, que depois sentou no sofá chorando. Após a confusão, Bil e Victor limparam o chão da cozinha, enquanto Erasmo catou um pouco do café do chão para guardar.
Depois de toda a confusão, Rico passava maquiagem no rosto e ria da briga com Dayane e Aline no quarto da fazenda. "

Veja Também

Tiago está na roça em A Fazenda 13; Rico, Erika e Day disputam prova do fazendeiro

Em "A Fazenda", Bil Araújo faz fofoca do "BBB" e é desmentido por Nego Di na internet

A Fazenda 13: Rico Melquiades finge convulsão e causa susto na madrugada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Fazenda Reality show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados