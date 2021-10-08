A Fazenda: surto de Rico, briga com a casa e leite na cabeça após eliminação

Peões tentam impedir Rico Melquiades de jogar o café fora e caos é instaurado em "A Fazenda" Crédito: Reprodução/Playplus

A noite desta quinta-feira (7) e madrugada desta sexta (8) foi de muitas polêmicas em "A Fazenda 13". Com a eliminação de Erika Schneider, o amigo Rico Melquiades não aguentou a pressão e surtou na casa.

Revoltado, ele pegou o pó de café da casa e jogou fora, gerando revolta entre os confinados, com Dynho Alves partindo pra cima do influencer. "Eu vou te quebrar", gritava o participante, que foi segurado por Tiago Piquilo.

Na confusão, Aline escorregou e caiu no chão e Rico correu para fora da casa jogando fora o pó. Enquanto isso, Tati gritava: “Joga a despensa toda, deixa ele jogar”.

Mais tarde, Victor Percoraro resolveu se vingar do peão, jogando leite em sua cabeça. Rico estava comendo com Dayane e Aline quando Victor chegou por trás, tirou o chapéu e despejou o litro de leite no colega. O revide veio e Rico jogou leite e catchup em Victor, gerando uma guerra de comida.

“Você está se ferrando com ele”, disse Solange, que depois sentou no sofá chorando. Após a confusão, Bil e Victor limparam o chão da cozinha, enquanto Erasmo catou um pouco do café do chão para guardar.