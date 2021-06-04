Empresário de Bieber enfrenta batalha judicial sobre fundo de investimento

Scooter Braun, um dos nomes mais influentes da indústria de entretenimento americana e famoso por descobrir Justin Bieber, enfrenta um processo milionário por parte de Peter Comisar, antigo parceiro comercial do empresário.
O motivo da batalha legal é uma proposta fracassada de lançar um fundo financeiro com investimento milionário por parte de supostos contatos de Braun.
Por outro lado, o executivo do entretenimento acusa Comisar de buscar lucro por meio de demandas judiciais "extorsivas" e "oportunistas".
Comisar processa Braun, sua empresa Ithaca Holdings e o parceiro de negócios David Bolno por fraude e quebra de contrato. A queixa foi apresentada no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos.
O negócio fracassado visava explorar a convergência de mídia, comércio e marcas de consumo associados a celebridades.
Segundo a acusação, um ano após a entrada de Comisar na empresa, Braun suspendeu o seu salário e renegou os compromissos financeiros do negócio.
Comisar alega ter levado consigo profissionais da Guggenheim Securities, sua antiga empresa. Braun teria negado pagar os bônus devidos a eles.
O processo tem ainda alegações de investimentos em outra empresa do grupo que concorreria com o fundo financeiro dos dois, a Scope Capital.
Braun, por sua vez, afirma que investiu US$ 5 milhões, o que incluiu pagamento anual de US$ 3 milhões de Comisar.