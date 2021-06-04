Empresário de Bieber enfrenta batalha judicial sobre fundo de investimento

O cantor Justin Bieber Crédito: Instagram | @justinbieber

Scooter Braun, um dos nomes mais influentes da indústria de entretenimento americana e famoso por descobrir Justin Bieber, enfrenta um processo milionário por parte de Peter Comisar, antigo parceiro comercial do empresário.

O motivo da batalha legal é uma proposta fracassada de lançar um fundo financeiro com investimento milionário por parte de supostos contatos de Braun.

Por outro lado, o executivo do entretenimento acusa Comisar de buscar lucro por meio de demandas judiciais "extorsivas" e "oportunistas".

Comisar processa Braun, sua empresa Ithaca Holdings e o parceiro de negócios David Bolno por fraude e quebra de contrato. A queixa foi apresentada no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O negócio fracassado visava explorar a convergência de mídia, comércio e marcas de consumo associados a celebridades.

Segundo a acusação, um ano após a entrada de Comisar na empresa, Braun suspendeu o seu salário e renegou os compromissos financeiros do negócio.

Comisar alega ter levado consigo profissionais da Guggenheim Securities, sua antiga empresa. Braun teria negado pagar os bônus devidos a eles.

O processo tem ainda alegações de investimentos em outra empresa do grupo que concorreria com o fundo financeiro dos dois, a Scope Capital.