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Festão na casa

Justin Bieber e David Guetta estarão na última festa do "BBB 21"

Já a música nacional vai marcar a celebração com Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão.

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 17:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mai 2021 às 17:37
O cantor canadense Justin Bieber
O cantor canadense Justin Bieber Crédito: Divulgação
A última festa do Big Brother Brasil 21 vai surpreender os quatro brothers e sisters que ainda estão na casa. Juliette, Fiuk, Camilla de Lucas e Gil do Vigor irão se surpreender na noite deste sábado (1º) durante a comemoração.
Isso porque haverá uma lista de atrações internacionais: Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta.
Já a música nacional vai marcar a celebração com Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão.

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As apresentações serão virtuais, exibidas para os participantes ao longo da festa. Além disso, a celebração irá mostrar os momentos marcantes das jornadas de cada um deles no Big Brother Brasil 21. A cenografia e os elementos decorativos vão dar o clima de bastidores da televisão.
No dia 4 de maio, último dia do BBB 21, ex-participantes desta edição e que são cantores, como Pocah, Projota, Rodolffo e Karol Conká, farão um show exclusivo para os finalistas.

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