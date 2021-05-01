Justin Bieber e David Guetta estarão na última festa do "BBB 21"

O cantor canadense Justin Bieber Crédito: Divulgação

A última festa do Big Brother Brasil 21 vai surpreender os quatro brothers e sisters que ainda estão na casa. Juliette, Fiuk, Camilla de Lucas e Gil do Vigor irão se surpreender na noite deste sábado (1º) durante a comemoração.

Isso porque haverá uma lista de atrações internacionais: Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta.

Já a música nacional vai marcar a celebração com Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão.

As apresentações serão virtuais, exibidas para os participantes ao longo da festa. Além disso, a celebração irá mostrar os momentos marcantes das jornadas de cada um deles no Big Brother Brasil 21. A cenografia e os elementos decorativos vão dar o clima de bastidores da televisão.