Ellen Pompeo diz não ter vontade de continuar atuando após fim de 'Grey's Anatomy'

A atriz Ellen Pompeo na série Grey's Anatomy Crédito: ABC/Divulgação

A atriz Ellen Pompeo, 51, diz não ter tanta vontade de continuar atuando após o fim da série "Grey's Anatomy", renovada para sua 18ª temporada.

"Grey's Anatomy" está há 17 temporadas no ar e mantém o posto de série mais assistida do canal ABC, com uma média de 15 milhões de espectadores. No Brasil, os episódios são transmitidos pelo Sony Channel, às terças-feiras.

Em entrevista ao podcast "Ladies First with Laura Brown", falou sobre o que pensa do futuro. "Não estou dizendo que não vou atuar nunca mais, talvez eu o faça, mas não estou super animada para continuar tendo uma carreira na atuação", começou.

"Eu estou mais empreendedora nesse momento. Estou animada para investir e abrir meus negócios. É uma área em que eu gostaria de crescer, usar a mente de outras formas", emendou.

A atriz faz parte do elenco da série médica desde 2005. Justamente por esse longo tempo à frente do projeto que ela considera já ter contribuído demais para a série.

"Ficar sentada em trailers, viajar por aqui, filmar em Atlanta, em Vancouver. Eu não tenho desejo de estar sentada em um trailer às 23h esperando para gravar cenas e ter produtores batendo na minha porta para me avisar quando posso almoçar. Isso é para os jovens!", disse.

Para ela, aos 30 e poucos anos tudo era mais fácil. "15 anos atrás, eu achava que eu estaria no fim da minha carreira com atriz. Agora que tenho 50, não me vejo desse jeito de forma alguma. Me vejo como alguém que pode fazer o que quiser ou também não fazer nada", concluiu.

Recentemente, a protagonista do seriado "Grey's Anatomy" contou que o marido dela, o produtor musical Chris Ivery, não gostava de assistir às cenas quentes entre sua personagem e Derek Shepperd, vivido por Patrick Dempsey, 55. "O pobre rapaz não tinha ideia no que estava se metendo", afirmou Pompeo sobre os sentimentos de seu marido sobre suas cenas de beijo.

"Lembro que no começo foi muito difícil para ele, que dizia: 'Não foi com isso concordei. Você ir ao trabalho e dar uns amassos daqueles. Gosto de Patrick e tudo mais, ele é um cara bom, mas é isso mesmo?'", contou durante outro episódio do podcast "Ladies First with Laura Brown".

"Chris era realmente um soldado. Ele é minha pessoa favorita no mundo", derreteu-se ao falar do marido, a quem conheceu em 2002 e oficializou a união em 2007. Juntos eles são pais de três crianças: Stella Luna, 12, Sienna, 7, e Eli, 5, sendo os dois mais novos gerados por barriga de aluguel.