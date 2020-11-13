Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série

Patrick Dempsey volta como Derek na 17ª temporada de 'Grey's Anatomy'

Nova leva de episódios estreou nesta quinta (12) nos EUA e ainda não tem data de estreia no Brasil

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 20:31
O ator Patrick Dempsey na nova temporada de Grey's Anatomy
O ator Patrick Dempsey na nova temporada de Grey's Anatomy Crédito: Reprodução/ABC
A nova temporada de "Grey's Anatomy" estreou na noite desta quinta (12) nos Estados Unidos com uma grande surpresa para os fãs: o retorno de Derek Shepherd, médico vivido pelo ator Patrick Dempsey.
O episódio duplo é centralizado na luta dos profissionais do Grey Sloan Memorial contra a pandemia do novo coronavírus. Ainda não há data para o lançamento da 17ª temporada no Brasil.

Veja Também

Série sueca 'Amor e Anarquia' promete emoções ao público na Netflix

Netflix anuncia Manu Gavassi para série 'Condom Ladies' em vídeo

Série 'Mindhunter' não deve ganhar sequência

(ALERTA DE SPOILER: A partir daqui, há informações do que acontece na trama)

O personagem, que morreu na 11ª temporada da série após um acidente de carro, aparece em uma espécie de sonho de Meredith (Ellen Pompeo). Ao final do episódio duplo, a protagonista surge desacordada no estacionamento do hospital e alucina estar em uma praia, quando ouve alguém chamá-la. Ao se virar, Derek acena para ela.
Em trailer já divulgado do próximo episódio, o público fica sabendo que Meredith contraiu a Covid-19 e está em estado grave. Em mais um trecho do sonho, ela fala que sente a falta do marido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 
Imagem de destaque
O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados