AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Babado!

Eduardo Costa vai à Justiça por venda de casa frustrada; ex-jogador nega compra

Cantor sertanejo pede multa no valor de R$ 1 milhão

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:01
O cantor Eduardo Costa, 42, acionou a Justiça de Minas Gerais para cobrar multa no valor de R$ 1 milhão por um descumprimento contratual ocasionado após a tentativa de vender sua mansão por R$ 10 milhões, no bairro Bandeirantes em Belo Horizonte/MG.
O processo é movido contra o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo e ex-jogador Fábio Júnior Pereira, 43, que nega ter comprado o imóvel. "Ano passado tivemos um desacerto comercial", explica o comentarista, "e não foi possível dar procedimento (à compra)".
O cantor sertanejo Eduardo Costa
O cantor sertanejo Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @eduardocosta
Pereira afirma que nunca teve posse da casa, e nunca esteve no imóvel. "Nunca peguei o imóvel, simplesmente estávamos negociando", afirma ele, que ainda diz que os valores da negociação eram diferentes dos que constam no processo.
"Existiu a negociação, assinamos o contato e meus advogados olharam e viram várias situações que não condiziam com o que estavam me passando, com problemas que poderiam me prejudicar no futuro", continua. "Eu simplesmente não quis dar prosseguimento no negócio."
Pereira nega que tenha deixado de pagar algo, "eu nem tinha que pagar, não ia dar seguimento no negócio". O ex-jogador, que teve passagem por times como Cruzeiro, Palmeiras, Roma e Atlético Mineiro, ainda não foi citado no processo, por isso não teve que apresentar defesa.
O Fórum de Belo Horizonte informou à reportagem que após a citação, será marcada uma audiência de tentativa de conciliação. "A ação de rescisão contratual com pagamento de multa de R$ 1 milhão foi proposta em dezembro de 2020. O processo está regular e o juiz determinou a citação do réu para apresentar sua contestação."

Veja Também

Filha de Gugu chama carro que pode chegar a R$ 420 mil de 'Coisa'

Whindersson responde mensagem de Chay Suede com 2 anos de atraso

Grávida, Andressa Urach terá um menino, revela marido da modelo

A ação tramita na 21ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, e Costa apresenta um instrumento de compromisso de venda e compra de um imóvel que não teria sido cumprido pelo comentarista. O contrato da venda da propriedade teria sido assinado em 30 de julho do ano passado.
"Nunca entrei no imóvel, tive posse ou chave. O imóvel sempre ficou com ele (Eduardo Costa), da mesma forma. Nem chegamos a trocar nada, desisti logo no início do negócio", completou o comentarista esportivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Eduardo Costa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo, Pazolini e Hartung se alternam na liderança em cenários de 2º turno para o governo do ES,
Ricardo, Pazolini e Hartung se alternam na liderança em cenários de 2º turno para o governo do ES, mostra Quaest
Imagem de destaque
Para que serve o chá de hibisco? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde
Ponte que faz ligação entre as ruas Jorge Risk, no bairro Praia das Gaivotas, e Leila Diniz, no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha
Obras alteram trânsito entre Praia das Gaivotas e Novo México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados