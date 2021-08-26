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Whindersson responde mensagem de Chay Suede com 2 anos de atraso

"Estava dormindo", respondeu o humorista em print divulgado no Instagram

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 11:21
Chay Suede recebeu resposta de Whindersson Nunes dois anos após enviar mensagem
Chay Suede recebeu resposta de Whindersson Nunes dois anos após enviar mensagem Crédito: Instagram/@chay/@whinderssonnunes
No melhor estilo "antes tarde do que nunca", Whindersson Nunes aceitou o convite de Chay Suede para treinar boxe. Porém, a resposta chegou ao capixaba com dois anos de atraso. "Foi mal man, eu tenho esse problema", brincou o humorista ao mostrar a conversa nos stories.
Em julho de 2019, Chay mandou mensagem chamando Whindersson para treinar com ele. "Maninho, está morando em São Paulo? Vamos treinar. Estou sabendo que está firme no boxe. Bora! Abraço", disse o ator.
"Estou sim, man. Foi mal. Estava dormindo, acordei agora", respondeu o humorista, brincando com o tempo para responder a mensagem.
Mas a demora não tirou o ânimo do capixaba, que manteve o convite. "2 aninhos de atraso, mas está bom. Vamos nessa!"
Chay Suede recebeu resposta de Whindersson Nunes dois anos após enviar mensagem
Chay Suede recebeu resposta de Whindersson Nunes dois anos após enviar mensagem Crédito: Instagram/@whinderssonnunes

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