Padre Patrick entra para a agência de Whindersson Nunes e Gkay

Padre sensação do momento nas redes sociais, Patrick agora faz parte do time da mesma agência de Whindersson Nunes e Gkay. Em seu perfil no Instagram - onde possui 3 milhões de seguidores e que acabou de ganhar o selo de verificado pela plataforma -, já é possível ver o contato para publicidades e parcerias em nome da empresa que o assessora no marketing.
O presbítero capixaba, que também possui 1 milhão de seguidores no TikTok, faz sucesso com vídeos em que dá conselhos bem humorados. Suas falas conquistaram até famosos como Juliette, Rafael Portugal e Giovana Antonelli.
Natural de Santo Antônio do Canaã (popularmente conhecida como Patrimônio), distrito de Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, o padre hoje coordena paróquia de Parauapebas, no Pará. Recentemente, ele revelou que seus conteúdos começaram a ser feitos após se recuperar de uma depressão.
"Fiquei de atestado das obrigações da igreja e fiquei com meu irmão, em Santa Teresa, que é onde ele mora. Ele tem uma casa com muito contato com a natureza e Santa Teresa sempre foi onde busquei descanso, recarga de energias. Isso já tratando a depressão. Quando voltei (para o Pará), vim com o propósito de retomar a minha vida, porque foi uma retomada da vida mesmo. E aí comecei a gravar vídeos com brincadeiras de forma despretensiosa", disse em bate-papo publicado em A Gazeta.
Com a parceria, os conteúdos feitos por Padre Patrick devem ganhar ainda mais impulso nas redes sociais.