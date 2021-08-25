Padre Patrick entra para a agência de Whindersson Nunes e Gkay

Padre sensação do momento nas redes sociais, Patrick agora faz parte do time da mesma agência de Whindersson Nunes e Gkay. Em seu perfil no Instagram - onde possui 3 milhões de seguidores e que acabou de ganhar o selo de verificado pela plataforma -, já é possível ver o contato para publicidades e parcerias em nome da empresa que o assessora no marketing.