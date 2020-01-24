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Polêmica

Eduardo Costa fala sobre relacionamentos com menores de idade

Em bate-papo com o colunista Leo Dias, antes de gravar seu novo DVD em Curitiba, Eduardo Costa abriu o jogo sobre a polêmica de seus relacionamentos com meninas menores de 18 anos

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 09:57
O cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @eduardocosta
Eduardo Costa aproveitou a noite desta quinta (23) para gravar seu novo DVD em Curitiba. Mas antes de subir ao palco da casa de shows, ele bateu um papo com o colunista Leo Dias e usou parte da entrevista para abrir o jogo sobre uma polêmica em que está envolvido: a de ter feito sexo com menores de idade. 
Ele revelou, na web, que já se envolveu com meninas de 15 e 16 anos ao longo da vida e logo viralizou com a declaração na internet. 
"Foram duas. Mas eram namoradas. Em uma das situações, eu tinha 22 anos, ela 14 e namoramos por cinco anos. Na outra situação eu tinha 15 e namoramos por quatro anos. Foram namoradas muito importantes e que fazem parte da minha vida até hoje. Hoje jamais vou ficar com uma menor de idade, até porque hoje sou um senhor e tenho uma filha de 13 anos", disse ele, ao colunista. 

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O cantor ainda se justificou e disse que é muito mal interpretado sobre suas declarações: ""As pessoas levam o que a gente fala por um caminho totalmente diferente do que a gente quis dizer. Sou um cara totalmente respeitador. Sei que existem leis para serem cumpridas e eu sou um cumpridor das leis. E se eu me apaixonar por uma menina de 16 anos, vou a casa dela, conversar com pai dela e pronto. Quem sabe minha esposa ainda nem nasceu?".

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