Eduardo Costa fala sobre relacionamentos com menores de idade

O cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @eduardocosta

Eduardo Costa aproveitou a noite desta quinta (23) para gravar seu novo DVD em Curitiba. Mas antes de subir ao palco da casa de shows, ele bateu um papo com o colunista Leo Dias e usou parte da entrevista para abrir o jogo sobre uma polêmica em que está envolvido: a de ter feito sexo com menores de idade.

Ele revelou, na web, que já se envolveu com meninas de 15 e 16 anos ao longo da vida e logo viralizou com a declaração na internet.

"Foram duas. Mas eram namoradas. Em uma das situações, eu tinha 22 anos, ela 14 e namoramos por cinco anos. Na outra situação eu tinha 15 e namoramos por quatro anos. Foram namoradas muito importantes e que fazem parte da minha vida até hoje. Hoje jamais vou ficar com uma menor de idade, até porque hoje sou um senhor e tenho uma filha de 13 anos", disse ele, ao colunista.