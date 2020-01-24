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Sete anos juntos

Gretchen volta ao Brasil e abre o jogo sobre separação: 'Recuperando'

Rainha do Rebolado chegou a Pernambuco nesta semana e falou no Instagram sobre seu real estado emocional após o divórcio do português Carlos Marques, com quem esteve casada por sete anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 09:16

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 09:16

A artista Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Gretchen chegou a Pernambuco nesta quinta (23) e decidiu ir à web para falar sobre o divórcio do português Carlos Marques com quem esteve junto por sete anos
A Rainha do Rebolado gravou vídeos que foram ao ar em seus stories do Instagram para abrir o jogo e revelar para os fãs qual é seu real estado após o término do relacionamento. 
"Pegando minhas energias de volta. Recuperando meu bem-estar e meu equilíbrio. Aqui eu consigo recuperar tudo e me encher de energias positivas", disse, nas gravações. 

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O comunicado oficial, divulgado na última semana, confirmou o divórcio, mas também frisou que o ex-casal continuará amigo. 
"Após sete anos de relacionamento, cheio de carinho, respeito e felicidade, o amor do casal Gretchen e Carlos se transformou em uma linda e eterna amizade. A decisão foi tomada pelo casal em comum acordo, ao perceberem que a relação caminhava para um rumo diferente, de uma forma natural e madura", dizia parte do relato. 

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