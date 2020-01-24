Gretchen volta ao Brasil e abre o jogo sobre separação: 'Recuperando'

A artista Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

A Rainha do Rebolado gravou vídeos que foram ao ar em seus stories do Instagram para abrir o jogo e revelar para os fãs qual é seu real estado após o término do relacionamento.

"Pegando minhas energias de volta. Recuperando meu bem-estar e meu equilíbrio. Aqui eu consigo recuperar tudo e me encher de energias positivas", disse, nas gravações.

O comunicado oficial, divulgado na última semana, confirmou o divórcio, mas também frisou que o ex-casal continuará amigo.