Gretchen volta ao Brasil e abre o jogo sobre separação: 'Recuperando'

Gretchen chegou a Pernambuco nesta quinta (23) e decidiu ir à web para falar sobre o divórcio do português Carlos Marques com quem esteve junto por sete anos.
A Rainha do Rebolado gravou vídeos que foram ao ar em seus stories do Instagram para abrir o jogo e revelar para os fãs qual é seu real estado após o término do relacionamento.
"Pegando minhas energias de volta. Recuperando meu bem-estar e meu equilíbrio. Aqui eu consigo recuperar tudo e me encher de energias positivas", disse, nas gravações.
O comunicado oficial, divulgado na última semana, confirmou o divórcio, mas também frisou que o ex-casal continuará amigo.
"Após sete anos de relacionamento, cheio de carinho, respeito e felicidade, o amor do casal Gretchen e Carlos se transformou em uma linda e eterna amizade. A decisão foi tomada pelo casal em comum acordo, ao perceberem que a relação caminhava para um rumo diferente, de uma forma natural e madura", dizia parte do relato.