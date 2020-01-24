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Mara Maravilha coloca apartamentão milionário à venda, diz colunista

Segundo informações do colunista Leo Dias, Mara Maravilha começa 2020 colocando apartamentão de R$ 3 milhões à venda e com novos projetos na TV

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 09:48
A apresentadora Mara Maravilha Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
Mara Maravilha pode começar 2020 com algo em torno de R$ 3 milhões a mais na conta bancária. Mas nada que seja diretamente fruto de seus trabalhos como artista. É que, segundo informações do colunista Leo Dias, a apresentadora acaba de colocar seu apartamentão na Ilha Porchat, em São Vicente, à venda. O valor é referente à avaliação que o imóvel tem no mercado. 
Ao colunista, Mara disse que o apartamento é todo decorado em tons claros, possui luxuoso lustre de cristal na sala e uma varanda com vista total para o mar. 

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Mara também se prepara para começar mais uma empreitada na TV neste ano. Além do "Fofocalizando", no SBT, ela pediu autorização a Silvio Santos para comandar um outro programa de entretenimento na Rede Gospel. 

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