Drags do ES surpreendem web com vídeo de desafio em quarentena

Um grupo de 14 drag queens do Espírito Santo mostrou que nem a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus consegue derrubar um close bem dado! Os artistas, que moram pela Grande Vitória, toparam participar do I Do Drag Challenge, desafio digital que virou moda entre performers do mundo todo. O vídeo com o resultado da versão capixaba da gravação viralizou desde o fim de semana.
Só a publicação no perfil de uma das participantes numa rede social, o vídeo ganhou mais de 15 mil visualizações em poucas horas. Todas postaram e as publicações estão todas com mil, dois mil, três mil views cada uma, conta o publicitário Caic Goulart, que encarnou Brisa sua personagem na gravação. Todas mantiveram o isolamento social e gravaram o trecho na própria casa.
Nós estávamos acompanhando o desafio global, nos inspiramos e decidimos fazer parte do movimento. Montamos um grupo no WhatsApp e levamos uns cinco dias para produzir o material. Estamos contentes de termos mostrado um pouco mais da cena artística LGBT+ da Grande Vitória, completa.
Caic avalia que o vídeo foi recebido pelos internautas com uma mensagem que vai além do glamour. A gravação teve e ainda está tendo alcance muito bom, já que todas postaram. E cada uma atinge um perfil diferente de público. Acredito que estamos ajudando, também, a desconstruir preconceitos mostrando que essa cena tem que ser mais valorizada no Estado, opina.
"Quarentena tem sido um momento para nos avaliarmos. Nos reinventarmos com arte... E esse momento de união, como o que mostramos, faz a diferença no isolamento"
No post feito pela primeira drag que aparece no vídeo, a Mathilda, os internautas soltaram uma enxurrada de elogios no Instagram. O auge da beleza, disse um. Outra fã escreveu: Que coisa mais linda! Só ícones. Outro internauta ainda brincou: Eu deito para você passar por cima!.