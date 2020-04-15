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Arte LGBT

Drags do ES surpreendem web com vídeo de desafio em quarentena

Artistas toparam desafio de drag queens da internet e fizeram vídeo em que aparecem de cara limpa e produzidas, no melhor estilo antes e depois. Gravação fez sucesso entre internautas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 12:00

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 12:00

Drags do Espírito Santo surpreendem web com vídeo de desafio durante quarentena
Drags do Espírito Santo surpreendem web com vídeo de desafio durante quarentena Crédito: Montagem A GAZETA/Reprodução/Instagram
Um grupo de 14 drag queens do Espírito Santo mostrou que nem a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus consegue derrubar um close bem dado! Os artistas, que moram pela Grande Vitória, toparam participar do I Do Drag Challenge, desafio digital que virou moda entre performers do mundo todo. O vídeo com o resultado da versão capixaba da gravação viralizou desde o fim de semana.
Só a publicação no perfil de uma das participantes numa rede social, o vídeo ganhou mais de 15 mil visualizações em poucas horas. Todas postaram e as publicações estão todas com mil, dois mil, três mil views cada uma, conta o publicitário Caic Goulart, que encarnou Brisa  sua personagem  na gravação. Todas mantiveram o isolamento social e gravaram o trecho na própria casa. 
Nós estávamos acompanhando o desafio global, nos inspiramos e decidimos fazer parte do movimento. Montamos um grupo no WhatsApp e levamos uns cinco dias para produzir o material. Estamos contentes de termos mostrado um pouco mais da cena artística LGBT+ da Grande Vitória, completa.

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Caic avalia que o vídeo foi recebido pelos internautas com uma mensagem que vai além do glamour. A gravação teve e ainda está tendo alcance muito bom, já que todas postaram. E cada uma atinge um perfil diferente de público. Acredito que estamos ajudando, também, a desconstruir preconceitos mostrando que essa cena tem que ser mais valorizada no Estado, opina.
"Quarentena tem sido um momento para nos avaliarmos. Nos reinventarmos com arte... E esse momento de união, como o que mostramos, faz a diferença no isolamento"
Caic Goulart - Publicitário
No post feito pela primeira drag que aparece no vídeo, a Mathilda, os internautas soltaram uma enxurrada de elogios no Instagram. O auge da beleza, disse um. Outra fã escreveu: Que coisa mais linda! Só ícones. Outro internauta ainda brincou: Eu deito para você passar por cima!.

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