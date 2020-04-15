Drags do ES surpreendem web com vídeo de desafio em quarentena

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Nós não podemos ficar fora desse desafio! ??? Inspirado no #dontrushchalenge criamos o #idodragchallange no intuito de divulgar o trabalho desse time de drags incríveis de Vitória. É difícil se manter artista na nossa cidade, ainda mais em tempos de corona vírus, então apoie nossa iniciativa e senta que lá vem close! ? ?????? @justmathilda @justmadson @brisadissima @lolitapan @edpogaspar ?@cassandracatu @vitormenario ? @ahursula @miltonluz ?? @rmachadomakeup @biancagrantt @lara_lestrange ?? @kiiraqueny @fique_xiu