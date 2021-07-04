Dois meses após sua morte, famosos homenageiam Paulo Gustavo

Paulo Gustavo em Vai que Cola, no Multishow Crédito: Divulgação/ Multishow

Neste sábado (4), se completam dois meses da morte do humorista Paulo Gustavo , aos 42, por complicações de Covid. Em sua memória, parentes e amigos se manifestaram em suas redes sociais lembrando do legado do comediante.

A irmã do ator, Juliana Amaral, enfatizou sua perplexidade diante da perda. "Jesus, me dê forças pra aguentar, pra não enlouquecer! Te amo pra sempre Tatau."

A humorista Tatá Werneck disse que sonha quase todos os dias com o amigo. "Só passaram dois meses dessa angústia. Perdi 3 amigos jovens na pandemia. Você não é nem mais amigo Paulo. Você virou lenda. A gente te ama muito", escreveu. Além da mensagem de carinho, Werneck listou os cuidados para se prevenir da Covid-19, enfatizando o uso de máscara, o distanciamento social e a vacinação.

A atriz Ingrid Guimarães, que na segunda-feira (5) completa 49 anos, lamentou a ausência de seu amigo em suas comemorações. "Dava os melhores presentes jogando na cara o preço e eu ria tanto! Eu vou sentir muita saudades de ter você amanhã comigo. É até estranho falar por aqui. Mas é que não quero deixar de lembrar nunca."

Também prestaram homenagem Preta Gil, Mônica Martelli e Samantha Schmütz.