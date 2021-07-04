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Homenagem

Dois meses após sua morte, famosos homenageiam Paulo Gustavo

O humorista morreu aos 42, por complicações de Covid. Em sua memória, parentes e amigos se manifestaram em suas redes sociais lembrando de Paulo Gustavo

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 16:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2021 às 16:08
Paulo Gustavo em Vai que Cola, no Multishow
Paulo Gustavo em Vai que Cola, no Multishow Crédito: Divulgação/ Multishow
Neste sábado (4), se completam dois meses da morte do humorista Paulo Gustavo, aos 42, por complicações de Covid. Em sua memória, parentes e amigos se manifestaram em suas redes sociais lembrando do legado do comediante.
A irmã do ator, Juliana Amaral, enfatizou sua perplexidade diante da perda. "Jesus, me dê forças pra aguentar, pra não enlouquecer! Te amo pra sempre Tatau."
A humorista Tatá Werneck disse que sonha quase todos os dias com o amigo. "Só passaram dois meses dessa angústia. Perdi 3 amigos jovens na pandemia. Você não é nem mais amigo Paulo. Você virou lenda. A gente te ama muito", escreveu. Além da mensagem de carinho, Werneck listou os cuidados para se prevenir da Covid-19, enfatizando o uso de máscara, o distanciamento social e a vacinação.
A atriz Ingrid Guimarães, que na segunda-feira (5) completa 49 anos, lamentou a ausência de seu amigo em suas comemorações. "Dava os melhores presentes jogando na cara o preço e eu ria tanto! Eu vou sentir muita saudades de ter você amanhã comigo. É até estranho falar por aqui. Mas é que não quero deixar de lembrar nunca."
Também prestaram homenagem Preta Gil, Mônica Martelli e Samantha Schmütz.
Diagnosticado com Covid, o ator foi internado em 13 de março, em um hospital no Rio de Janeiro e, uma semana depois, precisou ser intubado. Após quase dois meses de internação, os médicos declararam que seu quadro clínico era irreversível. A missa de sétimo dia foi realizada no Cristo Redentor.

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