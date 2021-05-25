Desempregada, atriz de 'Pé na Cova' passa por dificuldades financeira

A atriz Helady Araújo, que fez "Pé na Cova" e participou de "Salve-se Quem Puder" Crédito: Instagram/heladyaraujo

A atriz Hélady Araújo, 44. conhecida pela personagem Dirceia de "Pé na Cova", está passando por dificuldades financeiras por não conseguir emprego na pandemia de Covid. O último trabalho dela foi no elenco de apoio da novela "Salve-se Quem Puder".

Sem trabalho desde dezembro do ano passado, ela revelou à revista Quem que teve que deixar o Rio de Janeiro e se mudar para a casa da mãe, de 70 anos, em Cabo Frio, na região dos Lagos (RJ).

"Tive que voltar para cá [Cabo Frio] porque estou sem trabalho e não dá para me manter no Rio de Janeiro. Estou desempregada e sem carteira assinada desde o dia 15 de dezembro do ano passado. Não passei necessidade por causa da minha mãe. Mas não quero depender dela".

A atriz falou que não aguenta mais dar despesa para mãe e quer trabalhar e ter o seu próprio dinheiro. Ela conta que começou a fazer participações como atriz na Globo desde 2009 e não parava. No começo de 2012, foi contratada por longo prazo para trabalhar em "Pé na Cova", mas o programa acabou.

"Quando Marília Pêra faleceu, o programa acabou. O Miguel [Falabella] me ajudou no que podia. Ele é uma pessoa muito iluminada e sou muito grata a ele. Me colocou em 'Brasil a Bordo', fazendo a Diáfana. Ele não tem como ajudar todo mundo".

Para piorar a situação, a atriz não consegue evitar o choro devido a uma depressão que se acentuou com a perda de pessoas queridas pela Covid-19 e pela falta de trabalho. Ela tinha entrado em depressão em 2016 durante outro período desempregada.

Segundo Hélady, a vida estava começando a melhorar um pouco antes da pandemia começar. Ela esteve de 2015 a 2020 totalmente desempregada. " Fui contratada por quatro meses como elenco de apoio de 'Salve-se Quem Puder', mas só gravei até novembro".

Com comorbidade e esperando na fila para ser vacinada contra Covid-19, Hélady explica que não tem conseguido fazer bicos, como de balconista, faxineira ou servindo bebidas em eventos.