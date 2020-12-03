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'Demorei uns 40 anos para gostar de mim', declara Paola Carosella

Jurada do 'MasterChef' publica foto com roupa de academia e fala sobre aceitação nas redes sociais

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 17:06
A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella
A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella Crédito: Instagram/@paulovitale
Paola Carosella usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para falar sobre aceitação e fazer uma declaração sobre si. No Instagram, a chef de cozinha publicou uma foto em que está em frente ao espelho, com roupa de academia.
"Postando pra mostrar o corpão apenas - demorei uns 40 anos p gostar de mim - então melhor celebrar enquanto tenha um pouco colágeno e gravidade seja generosa comigo", escreveu na legenda da imagem.
Os fãs e seguidores da jurada do MasterChef comentaram. "Meu Deus, Paola! Mulher, a sua beleza é algo inexplicável", mencionou uma internauta. "Um corpão e um mulherão", disse outra.
No dia 30 de outubro, ela completou 48 anos de idade. "Meu dia começou assim! Com mesa e velas no café da manhã. Obrigada amores da minha vida ! E obrigada a todos por tanto amor! Espero dar de volta um pouco de todo o amor que recebo! Cara de 48 e coração de 48 com alma de 48! Que venham muitos mais", publicou na ocasião, na legenda da foto no Instagram.

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