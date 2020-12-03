'Demorei uns 40 anos para gostar de mim', declara Paola Carosella

A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella Crédito: Instagram/@paulovitale

Paola Carosella usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para falar sobre aceitação e fazer uma declaração sobre si. No Instagram, a chef de cozinha publicou uma foto em que está em frente ao espelho, com roupa de academia.

"Postando pra mostrar o corpão apenas - demorei uns 40 anos p gostar de mim - então melhor celebrar enquanto tenha um pouco colágeno e gravidade seja generosa comigo", escreveu na legenda da imagem.

Os fãs e seguidores da jurada do MasterChef comentaram. "Meu Deus, Paola! Mulher, a sua beleza é algo inexplicável", mencionou uma internauta. "Um corpão e um mulherão", disse outra.

