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De volta ao Jornal Nacional, Philipe Lemos recebe elogios na internet

O apresentador capixaba brilhou no horário nobre da Globo ao lado de Ana Lídia Daibes, da afiliada em Rondônia

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 21:12
Philipe Lemos apresentou novamente o Jornal Nacional Crédito: Reprodução/TV Globo
Philipe Lemos voltou à bancada do Jornal Nacional. Na noite deste sábado (29), o representante do Espírito Santo e Ana Lídia Daibes, da afiliada da Rede Globo em Rondônia, tiveram a oportunidade de apresentar mais uma vez o telejornal do horário nobre da emissoraA mesma dupla comandou o JN, em setembro do ano passado, ao participarem do rodízio de apresentadores em comemoração aos 50 anos do jornal.
A passagem do apresentador capixaba pela bancada mais famosa do país não passou despercebida nas redes sociais. Os internautas elogiaram o desempenho de Philipe Lemos e, também, a beleza do jornalista. 

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