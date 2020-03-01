De volta ao Jornal Nacional, Philipe Lemos recebe elogios na internet

Philipe Lemos voltou à bancada do Jornal Nacional. Na noite deste sábado (29), o representante do Espírito Santo e Ana Lídia Daibes, da afiliada da Rede Globo em Rondônia, tiveram a oportunidade de apresentar mais uma vez o telejornal do horário nobre da emissora. A mesma dupla comandou o JN, em setembro do ano passado, ao participarem do rodízio de apresentadores em comemoração aos 50 anos do jornal.
A passagem do apresentador capixaba pela bancada mais famosa do país não passou despercebida nas redes sociais. Os internautas elogiaram o desempenho de Philipe Lemos e, também, a beleza do jornalista.