Como começar a investir: confira dicas e cuidados para iniciantes

Abrir uma conta em uma corretora e dar os primeiros passos no mundo dos investimentos pode parecer um bicho de sete cabeças: a partir de qual valor é possível começar a aplicar o dinheiro? Como escolher uma boa instituição? Como não cair em golpes? Essas e outras perguntas rondam a cabeça de quem ainda não resiste a investir. Mas especialistas deixam claro que começar é mais simples do que parece.





Hoje, é possível abrir uma conta sem sair de casa e já começar a aplicar os primeiros valores. Segundo o sócio da Valor Investimentos Marcel Lima, muitas corretoras já permitem a abertura de contas a partir de valores baixos. Opções como CDBs de liquidez diária, Tesouro Direto e alguns fundos aceitam aportes de R$ 30 a R$ 100. Outra alternativa são as ações unitárias, que podem custar a partir de R$ 10.