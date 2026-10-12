Calor pode comprometer medicamentos: veja cuidados e onde não os guardar

Comprimido esfarelando, cápsula deformada, líquido com aparência diferente ou alteração no cheiro são sinais que merecem atenção. “Qualquer mudança perceptível em relação ao aspecto habitual é motivo para buscar orientação antes do uso. Mas há outro ponto importante: o medicamento pode ter sido submetido a condições inadequadas mesmo sem apresentar alterações visíveis”, explica a especialista. Por isso, a aparência, sozinha, não é suficiente para garantir que o produto manteve sua estabilidade após uma exposição significativa ao calor.