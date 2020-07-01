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David Brazil reclama de críticas após ir a shopping: 'Povo infeliz'

Promoter mostrou nas redes sociais ida a shopping de Recife e acabou virando alvo de críticas por pessoas isoladas em meio à pandemia da Covid-19

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 08:51
O promoter David Brazil
O promoter David Brazil Crédito: Reprodução/Instagram @davidbrazil
David Brazil foi à web para rebater críticas que recebeu na última segunda (29) após ir a shopping de Recife. Grandes estabelecimentos da cidade reabriram no último dia 22 de junho respeitando regras de segurança em meio à pandemia do novo coronavírus
"Estou sem saco para esse povo infeliz, hipócrita, que fica só criticando", disse o promoter, em vídeo compartilhado nas redes sociais. 

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"Se está aberto, é só enfeite? O comércio está aberto depois de quatro meses, depois de uma porrada nos comerciantes, nos funcionários e pessoas que dependem de seus empregos. Se está aberto, é para consumir", argumentou David. 

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