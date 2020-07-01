David Brazil reclama de críticas após ir a shopping: 'Povo infeliz'

"Estou sem saco para esse povo infeliz, hipócrita, que fica só criticando", disse o promoter, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

"Se está aberto, é só enfeite? O comércio está aberto depois de quatro meses, depois de uma porrada nos comerciantes, nos funcionários e pessoas que dependem de seus empregos. Se está aberto, é para consumir", argumentou David.