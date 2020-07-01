David Brazil reclama de críticas após ir a shopping: 'Povo infeliz'

David Brazil foi à web para rebater críticas que recebeu na última segunda (29) após ir a shopping de Recife. Grandes estabelecimentos da cidade reabriram no último dia 22 de junho respeitando regras de segurança em meio à pandemia do novo coronavírus.
"Estou sem saco para esse povo infeliz, hipócrita, que fica só criticando", disse o promoter, em vídeo compartilhado nas redes sociais.
"Se está aberto, é só enfeite? O comércio está aberto depois de quatro meses, depois de uma porrada nos comerciantes, nos funcionários e pessoas que dependem de seus empregos. Se está aberto, é para consumir", argumentou David.