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Datena se irrita ao vivo, dá piti e acusa produção: "Querem ferrar?"

Apresentador do Brasil Urgente chegou a atirar uma caneta contra a câmera do estúdio enquanto reclamava de pronunciamento de governador e sua produção

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2021 às 09:41
O apresentador José Luiz Datena
O apresentador José Luiz Datena Crédito: Band/Reprodução
O apresentador José Luiz Datena viveu cenas polêmicas durante o Brasil Urgente desta terça-feira (25). Ele esperava um pronunciamento do governador João Dória quando acabou se irritando ao vivo no programa. 
“Não vou ficar esperando governador falar. Quer falar, fala. Está esperando o ‘vai’ de quem? De quem que ele está esperando o ‘vai’ aí? Tá esperando o ‘vai’ dessas emissoras aí? Deve ser de alguma dessas emissoras que ele está esperando o ‘vai’. Que se dane. Quero saber do bem-estar do povo brasileiro. A gente fica feito palhaço ao vivo esperando o governador dar o ‘vai", disparou Datena. 
O apresentador chegou a se irritar tanto que atirou uma caneta na câmera. Ele também reclamou de falhas técnicas e criticou duramente a produção enquanto o programa estava no ar, gerando um clima de animosidade. 

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“Vocês querem me ferrar aí, pô? Põe a matéria direito aí, caramba. Já tô pistola com esse governador esperando dar o ‘vai’. Cadê a reportagem que estava aí? Do cara que foi morto? Vocês mudam na hora que eu vou ler. Já tô ‘p’ da vida com esse governador com esse negócio de dar o ‘vai", falou. 

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