Datena se irrita ao vivo, dá piti e acusa produção: "Querem ferrar?"

O apresentador José Luiz Datena Crédito: Band/Reprodução

O apresentador José Luiz Datena viveu cenas polêmicas durante o Brasil Urgente desta terça-feira (25). Ele esperava um pronunciamento do governador João Dória quando acabou se irritando ao vivo no programa.

“Não vou ficar esperando governador falar. Quer falar, fala. Está esperando o ‘vai’ de quem? De quem que ele está esperando o ‘vai’ aí? Tá esperando o ‘vai’ dessas emissoras aí? Deve ser de alguma dessas emissoras que ele está esperando o ‘vai’. Que se dane. Quero saber do bem-estar do povo brasileiro. A gente fica feito palhaço ao vivo esperando o governador dar o ‘vai", disparou Datena.

O apresentador chegou a se irritar tanto que atirou uma caneta na câmera. Ele também reclamou de falhas técnicas e criticou duramente a produção enquanto o programa estava no ar, gerando um clima de animosidade.