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Dani Calabresa é pedida em casamento: 'chorando de alegria, eu disse sim'

A humorista está de férias nos Estados Unidos com o noivo Richard Neuman

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:03
O empresário Richard Neuman pediu a humorista Dani Calabresa em casamento durante as férias na Disney
O empresário Richard Neuman pediu a humorista Dani Calabresa em casamento durante as férias na Disney Crédito: Instagram / @danicalabresa
Na noite deste domingo, 28, Dani Calabresa postou em suas redes sociais sobre o pedido de casamento que recebeu de Richard Neuman. A foto do casal abraçado em frente ao castelo da Disney, nos Estados Unidos, é acompanhada pela legenda: "quer vir pra Disney comigo pra sempre? E chorando de alegria na frente do castelo eu disse sim! Te amo Richard Neuman".
Na semana passada, Dani e Richard estiveram em Punta Cana, na República Dominicana, com Fábio Porchat e Nataly Mega, postando lindas fotos do paraíso caribenho. Agora estão na Flórida, nos Estados Unidos, passeando pelos parques da Disney. O empresário aproveitou o momento para ajoelhar em frente ao castelo da Cinderela e pedir sua amada em casamento.
"Na frente do porão da Cinderela, os dois emocionados aos pratos, porque ele parou em frente ao castelo e me pediu em noivado", contou a apresentadora. "Sério, eu to morrendo, Brasil. Olha aqui família", disse mostrando o anel de noivado.
Dani contou como tudo aconteceu: "a gente estava andando, passando em frente do castelo, ele abaixou, achei que ele tinha virado o pé, pensei: 'ele vai cair?' Ele falou pra mim: quer vir comigo para a Disney para sempre? Foi lindo!".
A loira não economizou elogios ao seu noivo. "Mais um motivo pra dizer sim: é gato, é lindo, é amoroso, é engraçado é maravilhoso. E soube o momento certo de pedir", disse ela no vídeo postado no Instagram.

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