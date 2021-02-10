Programa de Dani Calabresa estreia em março no GNT

Dani Calabresa e Pedro Monteiro, no programa ‘Dani-se’, do GNT Crédito: Guto Costa

Humor é o forte do programada que Dani Calabresa vai estrear em 5 de março no GNT, e que ganhou o nome de Dani-se. Atração é um convite para libertar-se da chatice do dia a dia e refletir, através da conversa e do humor, sobre todos aqueles comportamentos que nos pressionam.

Em cada programa, Dani Calabresa recebe dois convidados dispostos a não se levar tão a sério e a se jogar em um universo que mistura entrevistas, imitações, esquetes, jogos e comédia stand up. Entre os nomes, estão Ingrid Guimarães, Lucio Mauro Filho, Flávia Reis, Luis Lobianco, Marcos Veras, Thati Lopes, Nicole Bahls, Eduardo Sterblitch, Debora Lamm e George Sauma.