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Televisão

Programa de Dani Calabresa estreia em março no GNT

'Dani-se' terá participações especiais, como Ingrid Guimarães, Marcos Veras e Debora Lamm
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 fev 2021 às 18:16

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 18:16

Dani Calabresa e Pedro Monteiro, no programa ‘Dani-se’, do GNT
Dani Calabresa e Pedro Monteiro, no programa ‘Dani-se’, do GNT Crédito: Guto Costa
Humor é o forte do programada que Dani Calabresa vai estrear em 5 de março no GNT, e que ganhou o nome de Dani-se. Atração é um convite para libertar-se da chatice do dia a dia e refletir, através da conversa e do humor, sobre todos aqueles comportamentos que nos pressionam.
Em cada programa, Dani Calabresa recebe dois convidados dispostos a não se levar tão a sério e a se jogar em um universo que mistura entrevistas, imitações, esquetes, jogos e comédia stand up. Entre os nomes, estão Ingrid Guimarães, Lucio Mauro Filho, Flávia Reis, Luis Lobianco, Marcos Veras, Thati Lopes, Nicole Bahls, Eduardo Sterblitch, Debora Lamm e George Sauma.
Em Dani-se, a apresentadora terá a companhia em cena do ator Pedro Monteiro, o Pedroca, reforçando a proposta de uma reflexão leve, divertida e recheada de improviso. A direção artística é de Lilian Amarante.

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