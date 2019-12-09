Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Dandara, Kaysar e Jonathan Azevedo estão na final da Dança dos Famosos

Regiane Alves deixou a competição neste domingo (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 12:05

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 12:05

Jonathan Azevedo e Tati Scarletti no Dança dos Famosos 2019 Crédito: Divulgação/TV Globo
A Dança dos Famosos 2019 está chegando ao fim e este domingo (8) foi dia da disputa por um lugar na grande final. Concorreram a vaga Dandara Mariana, Kaysar Dadour, Jonathan Azevedo e Regiane Alves, que deixou a competição. 
O ritmo que embalou os participantes da noite foi o samba. Jonathan Azevedo foi o grande vencedor da noite, com 10 de todo o júri artístico e também do técnico. Já Dandara Mariana também se deu bem com o ritmo e ficou no segundo lugar, com três notas 10 do júri artístico e duas notas 9,9 do júri técnico. 
Kaysar Dadour e Regiane Alves tiveram as mesmas notas: 10 de todo o júri artístico e 9,7 e 9,8 do júri técnico. O desempate, entretanto, ficou por conta do público e da plateia, que fizeram o sírio seguir na competição. 

Veja Também

Dandara e Kaysar lideram "Dança dos Famosos" após Sonza ser eliminada

Lucas Veloso e Nathalia Melo terminam namoro iniciado na Dança dos Famosos

Com funk, Luísa Sonza mantém liderança da "Dança dos Famosos"

Alcione, Dani Calabresa e Muricy Ramalho compuseram o júri artístico desse domingo, enquanto o técnico ficou por conta de Aline Riscado e Marcelo Misailidis. 
Na última etapa do quadro, que acontecerá daqui duas semanas, nodia 22 de dezembro, os competidores dançarão dois ritmos: valsa e tango.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados