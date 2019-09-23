Com funk, Luísa Sonza mantém liderança da "Dança dos Famosos"

Dança dos Famosos 2019: Léo Santos Luísa Sonza Crédito: Globo/Fábio Rocha

funk no "Dança dos Famosos" desse domingo (22), quadro do "Domingão do Faustão", exibido na O time feminino requebrou ao som de muitonodesse domingo (22), quadro do "Domingão do Faustão", exibido na Rede Globo Luísa Sonza , 21, Fernanda Abreu, 58, Regiane Alves, 41, Luiza Tomé, 58, Dandara Mariana, 31, e Giovanna Lancellotti, 26, foram até o chão sob o olhar atento de Fernanda Motta, 38, Luiza Possi, 35, e Stepan Nercessian, 65, que compuseram o júri artístico, e Tainá Grando e Octávio Nassur, responsáveis pelo júri técnico.

Dançando ao som de "Agora é Tudo Meu", de Kevinho e Dennis DJ, Luísa Sonza marcou 175,5 pontos na classificação geral, conseguindo manter a liderança. Ao som de "Din, Din, Din", de Ludmilla, Giovanna Lancelotti veio logo atrás, totalizando 175,2 pontos.

"Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar", de Valesca Popozuda, embalou Dandara Mariana que, com 175, 1 pontos ficou com a terceira colocação. Regiane Alves, Fernanda Abreu e Luiza Tomé ocuparam, respectivamente quarta, quinta e sexta posições. O próximo ritmo das meninas será o rock.