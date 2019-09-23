Com funk, Luísa Sonza mantém liderança da "Dança dos Famosos"

O time feminino requebrou ao som de muito funk no "Dança dos Famosos" desse domingo (22), quadro do "Domingão do Faustão", exibido na Rede Globo. Luísa Sonza, 21, Fernanda Abreu, 58, Regiane Alves, 41, Luiza Tomé, 58, Dandara Mariana, 31, e Giovanna Lancellotti, 26, foram até o chão sob o olhar atento de Fernanda Motta, 38, Luiza Possi, 35, e Stepan Nercessian, 65, que compuseram o júri artístico, e Tainá Grando e Octávio Nassur, responsáveis pelo júri técnico.
Dançando ao som de "Agora é Tudo Meu", de Kevinho e Dennis DJ, Luísa Sonza marcou 175,5 pontos na classificação geral, conseguindo manter a liderança. Ao som de "Din, Din, Din", de Ludmilla, Giovanna Lancelotti veio logo atrás, totalizando 175,2 pontos.
"Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar", de Valesca Popozuda, embalou Dandara Mariana que, com 175, 1 pontos ficou com a terceira colocação. Regiane Alves, Fernanda Abreu e Luiza Tomé ocuparam, respectivamente quarta, quinta e sexta posições. O próximo ritmo das meninas será o rock.
No próximo domingo (29) será a vez do time masculino, composto pelos atores Bruno Montaleone, 23, Jonathan Azevedo, 33, Kaysar Dadour, 30, Luis Lobianco, 37, e Matheus Abreu, 22, e pelo lutador Junior Cigano, 35 mostrarem o rebolado ao som de funk.