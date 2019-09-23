Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Faustão

Com funk, Luísa Sonza mantém liderança da "Dança dos Famosos"

Dançando ao som de "Agora é Tudo Meu", de Kevinho e Dennis DJ, Luísa Sonza marcou 175,5 pontos na classificação geral

Publicado em 

23 set 2019 às 06:06

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 06:06

Dança dos Famosos 2019: Léo Santos Luísa Sonza Crédito: Globo/Fábio Rocha
O time feminino requebrou ao som de muito funk no "Dança dos Famosos" desse domingo (22), quadro do "Domingão do Faustão", exibido na Rede Globo. Luísa Sonza, 21, Fernanda Abreu, 58, Regiane Alves, 41, Luiza Tomé, 58, Dandara Mariana, 31, e Giovanna Lancellotti, 26, foram até o chão sob o olhar atento de Fernanda Motta, 38, Luiza Possi, 35, e Stepan Nercessian, 65, que compuseram o júri artístico, e Tainá Grando e Octávio Nassur, responsáveis pelo júri técnico.
> Luísa Sonza: "Não sou mulher de ninguém"
Dançando ao som de "Agora é Tudo Meu", de Kevinho e Dennis DJ, Luísa Sonza marcou 175,5 pontos na classificação geral, conseguindo manter a liderança. Ao som de "Din, Din, Din", de Ludmilla, Giovanna Lancelotti veio logo atrás, totalizando 175,2 pontos.
"Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar", de Valesca Popozuda, embalou Dandara Mariana que, com 175, 1 pontos ficou com a terceira colocação. Regiane Alves, Fernanda Abreu e Luiza Tomé ocuparam, respectivamente quarta, quinta e sexta posições. O próximo ritmo das meninas será o rock.
No próximo domingo (29) será a vez do time masculino, composto pelos atores Bruno Montaleone, 23, Jonathan Azevedo, 33, Kaysar Dadour, 30, Luis Lobianco, 37, e Matheus Abreu, 22, e pelo lutador Junior Cigano, 35 mostrarem o rebolado ao som de funk.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo luisa sonza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados