Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vítima do coronavírus

Corpo do ator Eduardo Galvão é cremado no Rio de Janeiro

Ator morreu na noite desta segunda-feira (7) vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado em hospital da Barra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 09:32

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 09:32

O ator Eduardo Galvão
O ator Eduardo Galvão Crédito: Globo/Estevam Avellar
O corpo do ator Eduardo Galvão foi cremado na tarde desta quarta-feira (9) no Rio de Janeiro. O artista morreu aos 58 anos em decorrência de complicações do coronavírus.
A cerimônia aconteceu no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. Antes da cremação, apenas familiares fizeram uma despedida simples na capela ecumênica do crematório. Apesar de o local poder abrigar 170 pessoas, apenas 30 delas estavam presentes por motivos de segurança.
Galvão morreu na noite desta segunda-feira (7) vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e não resistiu a complicações causadas pela doença. Diversos amigos do meio artístico ficaram consternados com a notícia.
Ao G1, seu amigo próximo Stepan Nercessian disse que o ator chegou ao hospital com 50% do pulmão comprometido. Os médicos fizeram o possível para que ele não precisasse ser intubado.
Na última mensagem de áudio enviada ao amigo, Galvão o alertou sobre a doença: "Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. Fica ligado aí. E o medo que dá, cara. Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai".
Em uma carreira de três décadas, Galvão fez novelas, séries, programas de TV, cinema e teatro. A última participação na Globo foi na novela "Bom Sucesso", de 2019. Ele era formado pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio, onde desde jovem ficou conhecido pelo jeito divertido.

Veja Também

Túlio diz que cuida de Fátima Bernardes e revela estar com pneumonia

Tony Bellotto está isolado em casa após diagnóstico positivo para Covid-19

Marco Ricca está intubado em UTI do Rio de Janeiro após contrair Covid-19

Galvão estreou na televisão como o Régis de "O Salvador da Pátria" (1989), na Globo. Na emissora, participou de novelas como "Araponga" (1990), "A Viagem (1994), "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Paraíso Tropical" (2007) e "Insensato Coração" (2011). Na série "Um Menino Muito Maluquinho", da TV Brasil, foi o pai do personagem principal.
A Record, onde Galvão interpretou o personagem Alan da novela "Apocalipse", em 2017, divulgou uma nota lamentando a morte do ator. "Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do talento deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira", diz a emissora no texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados