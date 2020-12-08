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Saúde

Marco Ricca está intubado em UTI do Rio de Janeiro após contrair Covid-19

Ator enfrenta o novo coronavírus há mais de 15 dias e sua família afirma que ele apresentou melhora nesta terça (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 18:25

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 18:25

O ator Marco Ricca
O ator Marco Ricca Crédito: Globo/Fábio Rocha
Há mais de 15 dias enfrentando a Covid-19, o ator Marco Ricca, de 58 anos, foi internado há quase uma semana em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro, onde permanece sedado e intubado. A família prefere não divulgar o nome da instituição.
Segundo relato de amigos, o ator apresentou uma melhora nesta terça-feira (8). Sem acesso ao paciente, familiares e amigos têm sido informados de seu estado por meio da equipe médica.
Só o primogênito, Felipe Esteves Ricca, seu filho com Adriana Esteves, que já teve Covid-19, chegou a ver o pai no hospital quando ele ainda estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva, sendo o elo de comunicação com a família. Luli Miller, com quem Ricca é casado desde 2007, está grávida do primeiro filho do casal - eles já têm duas meninas.
A internação veio em momento delicado para a família, que há pouco mais de um mês recebeu a notícia de que o carro de seu irmão, Giuliano Ricca, desaparecido havia seis anos, foi finalmente encontrado às margens da rodovia Dutra.

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