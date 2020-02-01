Big Brother Brasil

Compositor capixaba Caon está na Casa de Vidro do BBB20

Caon é de Linhares, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Goiás. Nas redes sociais, ele publicou uma mensagem logo em seguida do anúncio

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 23:25

Redação de A Gazeta

Caon é participante da Casa de Vidro do BBB20 Crédito: Reprodução/Globo
O compositor capixaba e cantor Daniel Caon, 26 anos, foi anunciado na noite desta sexta-feira (31) como um dos participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 20.
Nas redes sociais, ele publicou uma mensagem logo em seguida do anúncio explicando o "sumiço" dos últimos dias.
Caon é de Linhares, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Goiás. Ao Gshow, o capixaba disse que sua maior dificuldade, caso entre na casa do BBB20, será viver sem música.  Ele contou que  fez sua primeira música quando tinha 15 anos e costuma compor canções de vários gêneros, mas prefere as mais sofridas.
Caon é conhecido na noite capixaba, cantava em casas noturnas do Triângulo das Bermudas, em Vitória, e fazia diversos shows pelo Estado.  Também já compôs para artistas como Luan Santana, Lucas Lucco, Sorriso Maroto e Dilsinho, e sonha em gravar com Marília Mendonça e com o Jorge (da dupla Jorge e Mateus) no futuro.
O capixaba está solteiro e afirmou que não está á procura de ninguém no momento, pois está focado na carreira. Caon disse que será muito competitivo se conseguir entrar no reality.

VEJA ALGUMAS CURIOSIDADES SOBRE ELE

  • Apesar de gostar de festas, não costuma sair tão tarde delas
  • Se pudesse escolher uma atração musical para tocar na casa, seria o cantor Leo Santana
  • Não conhece o pai
  • É filho único, mas não tem nada de mimado, segundo ele
  • É um dos compositores da música Sofrendo feito louco, hit de Luan Santana
  • Também é cantor e o ritmo que mais gosta de cantar é pop. Tipo uma vibe Vitão
  • Se considera um cara vaidoso
  • Seu maior sonho é ser pai
  • Tem ascendência japonesa
  • Considera o momento mais VIP da vida tentar entrar no BBB e o momento mais pipoca um Carnaval em Salvador

CASA DE VIDRO

A partir deste sábado (1), os quatro participantes - dois homens e duas mulheres - entram na residência temporária, localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para mostrar por que merecem o voto popular.  
O homem e a mulher mais votados vão conquistar o direito à entrada oficial na casa mais amada e vigiada do Brasil, prevista para terça-feira (4).
Os quatro participantes da Casa de Vidro do BBB20 são: 
  • Ivy, modelo fotográfica, 27 anos e natural de Minas Gerais
  • Renata, professora de Educação Física, 32 anos e natural do Mato Grosso do Sul
  • Caon, compositor, 26 anos e natural do Espírito Santo
  • Daniel, ator, 22 anos e natural do Rio Grande do Sul

