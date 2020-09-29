Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parabéns, Cidão!

'Sexo é brincadeira boa', diz Cid Moreira, que completou 93 anos

Jornalista famoso por seu 'boa noite' no Jornal Nacional, na Globo, ainda diz ao jornal O Globo que anda planejando novos passos na carreira

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 09:49
O jornalista Cid Moreira
O jornalista Cid Moreira Crédito: Globo/Divulgação
Cid Moreira celebra seus 93 anos de idade nesta terça (29). Dono do "boa noite" mais famoso do País, como ele mesmo diz em entrevista ao jornal O Globo, "brincando" bastante. 
"Durmo sendo beijado, acordo sendo beijado. Ela é muito beijoqueira! Sexo é uma brincadeira muito boa e continuamos brincando"", fala sobre sua relação com a esposa, Fátima Sampaio. Sobre ser assediado, o jornalista ainda brincou: "Era não, continuo sendo. Não posso fazer nada, tem sempre alguém olhando. Me pedem para falar 'Jabulaaani', 'Mister M', gravar 'boa noite' para a avó". 

Veja Também

Arthur Aguiar se converte após retiro espiritual, diz colunista

Atriz Amanda Seyfried dá à luz seu segundo filho após gravidez sigilosa

Modelo do ES exibe antes e depois e mudança impressiona

Como novo projeto de vida, Cid fala ao Globo que planeja regravar trechos da Bíblia "com mais tecnologia". Também pondera que, atualmente, quer dar uma notícia que todos esperam: "Saiu a vacina contra a Covid-19". 
Ver essa foto no Instagram

Boa tarde queridos! Tudo bem? Tudo em paz!? Sauda?veis? Com o esto?mago satisfeito, almoc?ando? Espero que sim! Hoje a gente vai almoc?ar mais tarde. Ficamos vendo filmes e um seriado, musical, Smash, e levantamos tarde tambe?m! Quem tomou o cafe? da manha? e ja? esta? em torno do almoc?o e? um privilegiado, nesse mundo de tanta abunda?ncia, mas muito mal distribui?da! Eu sou privilegiado e na?o me envergonho por isso. Sou grato por usufruir, na minha idade, dos frutos do meu trabalho de uma vida! Espero que se sintam assim tambe?m. O que desejo e procuro e? fazer a minha parte, melhorando a vida das pessoas a minha volta! Quando Jesus disse para a gente amar o nosso pro?ximo como a no?s mesmos ele estava certo! O problema e? que na?o nos amamos direito. Somos os primeiros a aceitar que nos digam, desde da infa?ncia, que no?s somos não bons o suficiente, que na?o somos merecedores e capazes , enta?o como poderemos nos importar sinceramente com os demais? So? podemos dar aquilo que temos! Enta?o vamos nos amar e nos importar mais conosco e assim partilhar com os demais. Um grande ? abrac?o! #todovidaimporta #seimportar #amor #deus #infinito #gloria #alegria #facilidade #deusnocomando

Uma publicação compartilhada por Cid Moreira (@ocidmoreira) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados