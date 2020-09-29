'Sexo é brincadeira boa', diz Cid Moreira, que completou 93 anos

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Bom dia!! Tudo bem!? Tudo em paz! Conosco graças à Deus tudo tranquilo!! Eu sou muito brincalhão com a Fátima! Gosto demais de fazer palhaçada para provocar ela! Esse meu sorriso é o que faz ela mais ralhar comigo. Esse sorriso natural! E vocês gostam de brincar com seus namorados!? De trollar com eles? Me contem! Amanhã muita festinha hein pessoal! Surpreenda seu parceiro e leve alegria para o relacionamento!! Abraço! #amizade #amor #amoralemdavida #alegria #graça #leveza #diversao