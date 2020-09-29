'Sexo é brincadeira boa', diz Cid Moreira, que completou 93 anos

Cid Moreira celebra seus 93 anos de idade nesta terça (29). Dono do "boa noite" mais famoso do País, como ele mesmo diz em entrevista ao jornal O Globo, "brincando" bastante.
"Durmo sendo beijado, acordo sendo beijado. Ela é muito beijoqueira! Sexo é uma brincadeira muito boa e continuamos brincando"", fala sobre sua relação com a esposa, Fátima Sampaio. Sobre ser assediado, o jornalista ainda brincou: "Era não, continuo sendo. Não posso fazer nada, tem sempre alguém olhando. Me pedem para falar 'Jabulaaani', 'Mister M', gravar 'boa noite' para a avó".
Como novo projeto de vida, Cid fala ao Globo que planeja regravar trechos da Bíblia "com mais tecnologia". Também pondera que, atualmente, quer dar uma notícia que todos esperam: "Saiu a vacina contra a Covid-19".