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Passadas as polêmicas...

Arthur Aguiar se converte após retiro espiritual, diz colunista

Após escândalos com Mayra Cardi, ator passou por retiro espiritual no interior de Minas Gerais e decidiu seguir preceitos bíblicos a partir de agora

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 08:17
O ator Arthur Aguiar
O ator Arthur Aguiar Crédito: Globo/Raquel Cunha
Após uma separação turbulenta de Mayra Cardi e uma série de polêmicas envolvendo traições e vida pessoal, o ator Arthur Aguiar decidiu se converter. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, Arthur passou por um retiro espiritual no interior de Minas Gerais, de onde saiu decidido de que seguiria, a partir de agora, os preceitos bíblicos. 

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De acordo com a publicação, o artista passou alguns dias na Estância Paraíso. O local já foi visitado por vários famosos que buscavam uma aproximação com espiritualidade. A Leo Dias, o ex-marido de Mayra Cardi disse que não se pronunciará sobre a conversão. 
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