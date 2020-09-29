Arthur Aguiar se converte após retiro espiritual, diz colunista

Após uma separação turbulenta de Mayra Cardi e uma série de polêmicas envolvendo traições e vida pessoal, o ator Arthur Aguiar decidiu se converter.
Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, Arthur passou por um retiro espiritual no interior de Minas Gerais, de onde saiu decidido de que seguiria, a partir de agora, os preceitos bíblicos.
De acordo com a publicação, o artista passou alguns dias na Estância Paraíso. O local já foi visitado por vários famosos que buscavam uma aproximação com espiritualidade. A Leo Dias, o ex-marido de Mayra Cardi disse que não se pronunciará sobre a conversão.