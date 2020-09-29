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Atriz Amanda Seyfried dá à luz seu segundo filho após gravidez sigilosa

Apesar da gravidez secreta, em entrevista ao Us Weekly, em dezembro de 2019, marido da artista já tinha dito que tinha a vontade de expandir sua família

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 08:07
A atriz Amanda Seyfried
A atriz Amanda Seyfried Crédito: Reprodução/Instagram @mingey
A atriz norte-americana Amanda Seyfried, 34, acaba de dar à luz seu segundo filho, fruto da relação dela com o ator americano Thomas Sadoski, 44. A confirmação do nascimento foi feita por eles à plataforma Inara And War Child USA à qual são parceiros.
"Estamos tão felizes em anunciar o nascimento do segundo filho de Amanda Seyfried e Thomas Sadoski ao mundo", era o que estava escrito na publicação da organização no Instagram com uma imagem da criança.
O casal também deixou uma mensagem na postagem. "Desde o nascimento de nossa filha, de 3 anos, nos comprometemos com a causa dessas crianças que são brutalmente afetadas por conflitos e pela guerra e isso tem guiado nossas vidas. Com o nascimento do nosso filho o trabalho da Inara and War Child se tornou nossa Estrela do Norte", escreveram os pais.

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A gravidez foi mantida em sigilo. Eles já são pais de Nina. Eles são casados desde março de 2017 e se tornaram pais da menina no mesmo mês.
Apesar da gravidez secreta, em entrevista ao Us Weekly, em dezembro de 2019, Sadoski já tinha dito que tinha a vontade de expandir sua família. "Depende inteiramente dela [Amanda]. Ela guia aquele navio. Quando ela decide que está pronta para usar seu superpoder para trazer outro humano ao mundo, fico mais do que feliz em me juntar a ela. Ela é uma mãe incrível", disse.
Ver essa foto no Instagram

@thomas_sadoski and I made a little man #Repost @thomas_sadoski ??? If youre interested in helping out the (now) 4 of us would love it if everyone able could set up a monthly $4 (or $44!!) donation to BOTH of these incredible organizations that help make the world a better place for kids. Repost from @inaraorg & @warchildusa. We at War Child and INARA are so happy to be the first to announce that our board members Amanda Seyfried and Thomas Sadoski welcomed their second child into this world. ? ? Their statement:? Since the birth of our daughter 3 years ago our commitment to the innocent children that are so brutally affected by conflict and war has been a driving force in our lives. With the birth of our son the work of INARA and War Child has become our North Star.? @mingey @thomas_sadoski @inaraorg? ? ?#AmandaSeyfried #ThomasSadoski #BabyBorn #BabyAnnouncement #SecondChild #NewBorn #INARA #WarChild

Uma publicação compartilhada por Amanda Seyfried? (@mingey) em

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