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Leo Dias

Chay Suede e Laura Neiva esperam segundo filho, diz site

O casal já é pai de Maria, que nasceu em dezembro de 2019. A informação foi divulgada pelo colunista do jornal Metropoles, Leo Dias, e confirmada pelo pai do ator à Quem

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2021 às 12:47
O ator capixaba Chay Suede e a esposa, Laura Neiva, posam pelados em banheira
O ator capixaba Chay Suede e a esposa, Laura Neiva, aguardam segundo filho Crédito: Reprodução/Instagram @neivalaura
Laura Neiva, 27, e Chay Suede, 28, estão a espera do segundo filho. O casal já é pai de Maria, que nasceu em dezembro de 2019. A informação foi divulgada pelo colunista do jornal Metropoles, Leo Dias, e confirmada pelo pai do ator à Quem.
Roobertchay Domingues da Rocha, pai do artista disse ao site: "É mais uma bênção que está vindo aí e é uma delícia, uma gostosura. Já vou para o quarto neto porque o meu filho Henrique já meu deu o Pedrão, a esposa dele está grávida de novo, ganha nos próximos meses, ela está com seis meses".
"O Chay me deu a Maria, que é uma coisa maravilhosa e agora vem aí mais um para rechear essa família com essas delícias maravilhosas. Estou muito feliz, o Chay está saltitante, feliz da vida. Ele nasceu para ser pai, ele é um pai muito amoroso e dedicado", concluiu.
Segundo o colunista, a gravidez foi descoberta a um mês. O casal oficializou a união em 2019, e recentemente publicou fotos em seu Instagram para comemorar o Dia do Beijo. Chay está no ar na televisão com a reprise da novela "Império" (Globo), que foi exibida originalmente em 2014.

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