Chay Suede e Laura Neiva esperam segundo filho, diz site

O ator capixaba Chay Suede e a esposa, Laura Neiva, aguardam segundo filho Crédito: Reprodução/Instagram @neivalaura

Laura Neiva, 27, e Chay Suede, 28, estão a espera do segundo filho. O casal já é pai de Maria, que nasceu em dezembro de 2019. A informação foi divulgada pelo colunista do jornal Metropoles, Leo Dias, e confirmada pelo pai do ator à Quem.

Roobertchay Domingues da Rocha, pai do artista disse ao site: "É mais uma bênção que está vindo aí e é uma delícia, uma gostosura. Já vou para o quarto neto porque o meu filho Henrique já meu deu o Pedrão, a esposa dele está grávida de novo, ganha nos próximos meses, ela está com seis meses".

"O Chay me deu a Maria, que é uma coisa maravilhosa e agora vem aí mais um para rechear essa família com essas delícias maravilhosas. Estou muito feliz, o Chay está saltitante, feliz da vida. Ele nasceu para ser pai, ele é um pai muito amoroso e dedicado", concluiu.