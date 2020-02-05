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Ator capixaba

Chay Suede é atacado na internet após suposta traição a Manu Gavassi

A cantora e influenciadora conversava sobre machismo e disse que 'já viveu isso na pele' e, sem citar nomes, disse algo que foi entendido pelos internautas como uma indireta para o capixaba Chay Suede

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 16:48
Manu Gavassi e Chay Suede namoraram entre 2011 e 2014 Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Chay Suede está sendo ofendido em suas redes sociais por conta de uma fala da cantora Manu Gavassi dentro do BBB 20.
A cantora e influenciadora conversava sobre machismo e disse que "já viveu isso na pele" e, sem citar nomes, disse algo que foi entendido pelos internautas como uma indireta para o ator Chay Suede. Os dois namoraram entre 2011 e 2014, e há boatos de que ele a tenha traído em sua própria cama.
"[Ele] Foi endeusado pelo Brasil, e eu sai de recalcada por anos. Eu sei o que é ser vítima de uma coisa, que é machismo, que é você passar a mão. 'Menino age assim mesmo com mulher. Menino trai mesmo. Menino vai me trair na minha cama mesmo, e está tudo bem, porque ele me ama'. [...] Eu aceitei isso e ainda fui julgada, ainda fui de trouxa", disse Manu.

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No Instagram de Chay, fotos em que aparecem a mulher dele, Laura Neiva, e sua filha recém-nascida Maria, são fechadas para comentários. Porém, na última foto dele sozinho os comentários estavam abertos. E foi justamente nessa imagem que muita gente começou a ofendê-lo e a "cancelá-lo"
"Meu mal foi ter visto sua cara, não o seu caráter naquele tempo", disse um seguidor. "Tadinha da Manu", disse outra. "Trancou os comentários? Não é homem o suficiente para assumir, né", comentou uma outra. Outros também o chamaram de "farsa" e "ridículo".
Até a publicação deste texto, Chay Suede não havia sido localizado.

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