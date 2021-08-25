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Camila Cabello posta vídeo de capixaba no Instagram

Cantora publicou vídeo de maquiagem inspirada em sua nova música "Don' Go Yet"

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 10:36

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

25 ago 2021 às 10:36
Camila Cabello reposta vídeo do capixaba Robert Bizi no Instagram
Camila Cabello reposta vídeo de capixaba no Instagram Crédito: Divulgação e Instagram/@robertbizi
A estrela internacional Camila Cabello postou o vídeo de um capixaba em seus stories. No vídeo (confira abaixo), Robert Bizi faz uma maquiagem inspirada na nova música da cantora "Don't Go Yet". O compartilhamento rendeu mais de 759 mil visualizações no vídeo do rapaz, que comemorou.
"Estava no modo avião (o celular). Peguei agora e um monte de gente: 'repostou seu vídeo, é a Camila'. Só tenho que agradecer ao universo", disse emocionado nos stories do Instagram.
"Já chorei, pulei, gritei, fiquei sem voz e não perco o sorriso. Gente, que loucura. Estou me sentindo o menino mais sortudo do mundo hoje, grato e não sei dizer", continuou.
Segundo o jovem, que mora em Vila Velha, ele pensou muito antes de publicar o vídeo. "Acredite na intuição de vocês e no que vocês sentirem. Amo esse clipe, sou muito fã da Camila. Quando ela lançou, eu tive a ideia de fazer a maquiagem: 'por que não fazer uma inspiração?'. Minha cabeça dizendo para fazer e eu fiz", disse.
Na sequência, ele agradeceu aos fãs-clubes da cantora. "Fiz com muito carinho para nossa Camila e deu certo".
Confira abaixo o clipe de "Don't Go Yet", de Camila Cabello, lançado no último dia 23 de julho. Este é o primeiro lançamento de Camila desde seu álbum de platina “Romance” (2019). A nova faixa também aparecerá em seu próximo álbum completo, “Familia”.

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