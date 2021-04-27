Bruno Miranda, o Borat, entra em 'Gênesis' após se recuperar de tiro

Bruno Miranda (Borat) entra na novela "Gênesis" Crédito: Instagram/brunomiranda.borat

O ator Bruno Miranda, conhecido como o Borat do programa Amor e Sexo, da Globo, anunciou nesta terça (27) que vai entrar em "Gênesis", novela bíblica da Record. Ele começa o novo trabalho cinco meses após ter sido baleado no Rio.

Miranda publicou no Instagram uma foto caracterizado como o coronel Miranda, seu personagem na história. "Que comece a guerra", escreveu o ator na legenda. No Stories, o ator postou uma imagem da fachada dos estúdios da Record, no Rio.

Procurada, a assessoria de imprensa da emissora não confirmou a contratação do ator até a publicação deste texto.

Em novembro do ano passado, o ex-assistente de palco de Fernanda Lima foi baleado por um policial militar após uma briga de trânsito no Recreio dos Bandeirante, no Rio. Em estado grave, o ator teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência no intestino.

Miranda ficou 18 dias internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ao receber alta, ele fez um post agradecendo aos profissionais de saúde e a todos que ajudaram em seu resgate e recuperação.