Bruno Gagliasso inaugura nova pousada em Fernando de Noronha

Bruno Gagliasso é novo embaixador do Unicef Crédito: Divulgação

O ator Bruno Gagliasso, 38, acaba de inaugurar, junto de quatro sócios, mais uma pousada na ilha de Fernando de Noronha, no litoral pernambucano.

Trata-se da Maria Flor Noronha, que tem vista para o Forte Nossa Senhora dos Remédios, além de um mirante do qual é possível observar a bela paisagem do arquipélago. O estabelecimento tem 12 quartos, piscina e restaurante (aberto apenas para o café da manhã, com menu assinado pela chef Gabi Freire e pela nutricionista Cynthia Howlet).

A pousada já está recebendo hóspedes. Para ficar no local, a pessoa tem que estar disposta a desembolsar R$ 2.253 por diária (preço praticado nesta quinta-feira, 10/12).

"Nosso sonho de construir a pousada quase foi adiado, porém com muita convicção, resiliência, todos os cuidados e muito amor junto com meus sócios, esse sonho agora tornou-se realidade", disse Gagliasso. "A Pousada Maria Flor é um lugar de contemplação de tudo que há de mais perfeito na natureza, um lugar para se sentir em casa, se conectar com seu interior, curtir e ficar em paz."

"Agora Noronha está de braços abertos, seguindo todos os protocolos sanitários, pronta para receber aqueles que verdadeiramente amam a vida", completou. "Um espaço que vai sempre proteger e buscar cuidar desse nosso santuário."