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Bruno Gagliasso diz que 'racismo reverso não existe'

Ator desabafou em suas redes sociais neste sábado (19), após internautas criticarem uma rede de lojas por fazer um processo de trainee apenas para negros

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 11:40
Bruno Gagliasso desabafou em seu perfil no Instagram
Bruno Gagliasso desabafou em seu perfil no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram oficial Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso, de 38 anos, fez um desabafo, neste sábado (19), em suas redes sociais, falando sobre racismo, após internautas criticarem uma rede de lojas por fazer um processo de trainee apenas para negros. Na postagem, o artista afirma que racismo reverso é lenda urbana, mas racismo estrutura é real.
No post, Gagliasso inicia a conversa chamando seus "irmãos brancos" e afirma que o racismo estrutural é "um monstro que a sociedade inventou lá atrás e até hoje deixa correr solto por aí". "É triste, mas nossa sociedade é feita todinha em cima disso (...) Nós, os brancos de hoje, ainda nos beneficiamos desse método".
"Até o início do século passado, essas pessoas eram proibidas de ter educação, possuir coisas, ter suas culturas respeitadas... E a gente aqui em 2020 precisa olhar pra isso com autocrítica e, principalmente, ação (...) Eu sei que todo mundo passa por dificuldades, mas, muitas vezes, essa dificuldade é maior por conta da cor de pele."
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Preciso bater um papo com voce?, meu irma?o branco. Um papo reto aqui entre no?s que na?o somos o topo da pira?mide, mas estamos bem distantes da base. A gente precisa conversar sobre um monstro horroroso que a humanidade inventou la? atra?s e ate? hoje deixa correr solto por ai?: o racismo estrutural. E? triste, mas nossa sociedade e? feita todinha em cima disso. Nossos antepassados, a?vidos por dinheiro, poder e terra, dizimaram povos, escravizaram pessoas e criaram um sistema de enriquecimento baseado na explorac?a?o de vidas humanas. E por mais longi?nquo que parec?a, no?s, os brancos de hoje, ainda nos beneficiamos desse me?todo, porque nenhuma reparac?a?o foi dada aos descendentes dos povos escravizadoa. Pelo contra?rio. Ate? o ini?cio do se?culo passado, essas pessoas eram proibidas de ter educac?a?o, possuir coisas, ter suas culturas respeitadas... E a gente aqui em 2020 precisa olhar pra isso com autocri?tica e, principalmente, ac?a?o. Essa semana uma rede de lojas anunciou que contratara? apenas pessoas pretas em UM de seus pro?ximos processos seletivos para treine?. Vejo muitos irma?os brancos revoltados com a noti?cia. Acusam a marca de praticar um racismo reverso e na?o percebem que essa coisinha se contorcendo por se sentir exclui?do de algo e? apenas a grande ficha caindo: no?s temos todas as oportunidades e nunca fizemos nadica de nada para quem na?o tem as bochechas rosadinhas como no?s. Eu sei que todo mundo passa por dificuldades mas, muitas vezes, essa dificuldade e? ainda maior por conta da cor da pele. Acesso a? educac?a?o e ao primeiro emprego para pessoas pretas na?o e? racismo reverso. Ate? porque isso sequer existe. E? a compreensa?o de que algo precisa ser feito para a base da pira?mide avanc?ar e assim possamos, efetivamente juntos, construir uma sociedade mais justa e solida?ria. Lembre-se sempre, meu irma?o branco, o racismo reverso e? uma lenda urbana. Mas o racismo estrutural e? real e muitas vezes tiramos proveito disso sem nem perceber. E e? nosso dever acabar com esse ciclo. Na?o podemos mais adiar!

Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em

O desabafo do ator acontece após o anúncio da rede de lojas Magazine Luiza de que aceitará apenas candidatos negros em seu programa de trainee 2021. Apesar de ela afirmar que "o objetivo é trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia", muitos internautas criticaram.
Gagliasso foi elogiado por seu posicionamento no Instagram: "Que bom ler algo em que eu realmente acredito de alguém como você", afirmou um seguidor. "Que bom seria se todos fôssemos assim. Não teria isso de racismo", comentou mais um. "Pessoas brancas não entendem seu privilégio", disse outro.

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