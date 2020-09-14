Neymar se pronuncia sobre caso de racismo e diz: 'Orgulho de ser negro'

Crédito: Franck Fife / AFP

Neymar foi novamente às redes sociais para se pronunciar sobre o episódio de racismo na partida de domingo contra o Olympique de Marselha, pela Campeonato Francês. O brasileiro disse ter sido chamado de "macaco filha da p..." pelo zagueiro Álvaro González, do time adversário.

De cabeça fria, Neymar disse que poderia ter ignorado a ofensa do defensor espanhol, mas alertou que denunciou à arbitragem a injúria racial cometida por González e que mesmo assim foi ignorado pelos juízes.

O brasileiro ainda disse que aceita a punição, já que foi expulso após dar um soco em González, mas corroborou que espera também uma severa punição ao seu adversário.