Neymar se pronuncia sobre caso de racismo e diz: 'Orgulho de ser negro'

Neymar foi novamente às redes sociais para se pronunciar sobre o episódio de racismo na partida de domingo contra o Olympique de Marselha, pela Campeonato Francês. O brasileiro disse ter sido chamado de "macaco filha da p..." pelo zagueiro Álvaro González, do time adversário.
De cabeça fria, Neymar disse que poderia ter ignorado a ofensa do defensor espanhol, mas alertou que denunciou à arbitragem a injúria racial cometida por González e que mesmo assim foi ignorado pelos juízes.
O brasileiro ainda disse que aceita a punição, já que foi expulso após dar um soco em González, mas corroborou que espera também uma severa punição ao seu adversário.
Ainda antes de finalizar, Neymar disse que não cabe mais espaço para o racismo e que precisa de um basta.