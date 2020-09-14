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futebol

Neymar se pronuncia sobre caso de racismo e diz: 'Orgulho de ser negro'

Brasileiro acusa zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, de chamá-lo de 'macaco' no duelo do último fim de semana pelo Campeonato Francês...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 16:28

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 16:28
Crédito: Franck Fife / AFP
Neymar foi novamente às redes sociais para se pronunciar sobre o episódio de racismo na partida de domingo contra o Olympique de Marselha, pela Campeonato Francês. O brasileiro disse ter sido chamado de "macaco filha da p..." pelo zagueiro Álvaro González, do time adversário.
De cabeça fria, Neymar disse que poderia ter ignorado a ofensa do defensor espanhol, mas alertou que denunciou à arbitragem a injúria racial cometida por González e que mesmo assim foi ignorado pelos juízes.
O brasileiro ainda disse que aceita a punição, já que foi expulso após dar um soco em González, mas corroborou que espera também uma severa punição ao seu adversário.
Ainda antes de finalizar, Neymar disse que não cabe mais espaço para o racismo e que precisa de um basta.

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