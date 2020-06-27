Bruna Marquezine participa de desafio e posta foto em Marataízes

A atriz Bruna Marquezine Crédito: Instagram/@brunamarquezine

A atriz global Bruna Marquezine, 24, aceitou o desafio realizado pela amiga e atriz, Giovanna Ewbank, e participou na madrugada deste sábado (27) do 'Desafio Unicef'. A foto não 'viralizou' apenas pelo jeito de criança fofa da atriz, mas também chamou a atenção de muitos capixabas ao relembrar uma de suas viagens com a família a Marataízes, cidade localizada no litoral sul do Estado, famosa por suas praias e belezas naturais.

"Essa foto foi tirada em Marataízes, para onde eu e minha família íamos quase todos os anos durante minha infância. Eu guardo tantas memórias lindas dessas viagens, da minha infância e meu coração dói em pensar que a maioria das nossas crianças hoje não estão tendo uma infância digna, com direito a estudar, rir, brincar, comer e crescer com segurança, amor e humanidade", relembrou a atriz.

A atriz ainda reforçou durante o post o trabalho realizado pela organização e ressaltou que "a Unicef desenvolve um trabalho muito importante no Brasil e em todo o mundo, levando direitos básicos para as crianças. Durante a pandemia, esse trabalho tem sido reforçado para que toda criança tenha direito a ser livre, feliz e saudável!", prosseguiu.

Ao final da publicação, Bruna ainda fez questão de desafiar outras quatro amigas a participarem da ação. "Vou desafiar mais alguns amigos pra participar do desafio, mas ale?m deles, quero 'desafiar' voce? a fazer a sua parte, doando um pouquinho que seja e contribuindo para garantir um futuro e um presente melhor para as nossas crianc?as", finalizou.