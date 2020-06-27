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No sul do ES

Bruna Marquezine participa de desafio e posta foto em Marataízes

A atriz de 24 anos chamou a atenção de muitos seguidores capixabas ao relembrar a infância na cidade localizada no Sul do Espírito Santo

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 10:19
A atriz Bruna Marquezine
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Instagram/@brunamarquezine
A atriz global Bruna Marquezine, 24, aceitou o desafio realizado pela amiga e atriz, Giovanna Ewbank, e participou na madrugada deste sábado (27)  do 'Desafio Unicef'. A foto não 'viralizou' apenas pelo jeito de criança fofa da atriz, mas também chamou a atenção de muitos capixabas ao relembrar uma de suas viagens com a família a Marataízes, cidade localizada no litoral sul do Estado, famosa por suas praias e belezas naturais. 
"Essa foto foi tirada em Marataízes, para onde eu e minha família íamos quase todos os anos durante minha infância. Eu guardo tantas memórias lindas dessas viagens, da minha infância e meu coração dói em pensar que a maioria das nossas crianças hoje não estão tendo uma infância digna, com direito a estudar, rir, brincar, comer e crescer com segurança, amor e humanidade", relembrou a atriz.

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A atriz ainda reforçou durante o post o trabalho realizado pela organização e  ressaltou que "a Unicef desenvolve um trabalho muito importante no Brasil e em todo o mundo, levando direitos básicos para as crianças. Durante a pandemia, esse trabalho tem sido reforçado para que toda criança tenha direito a ser livre, feliz e saudável!", prosseguiu.
Ao final da publicação, Bruna ainda fez questão de desafiar outras quatro amigas a participarem da ação. "Vou desafiar mais alguns amigos pra participar do desafio, mas ale?m deles, quero 'desafiar' voce? a fazer a sua parte, doando um pouquinho que seja e contribuindo para garantir um futuro e um presente melhor para as nossas crianc?as", finalizou. 
O intitulado 'Desafio Unicef', tem reunido muitos famosos como Mariana Rios, Flávia Alessandra, Giovanna Lanceloti, e incentiva artistas a postarem um momento feliz de sua infância. A iniciativa tem como intuito promover a condição de desenvolvimento de crianças, assim como a defesa de seus direitos assegurados pela organização.
Ver essa foto no Instagram

#DesafioDaInfancia do @unicefbrasil ACEITO, viu @gioewbank ?! Essa foto foi tirada em Maratai?zes, pra onde eu e minha fami?lia i?amos quase todos os anos durante minha infa?ncia. Eu guardo tantas memo?rias lindas dessas viagens, da minha infa?ncia e meu corac?a?o do?i em pensar que a maioria das nossas crianc?as hoje na?o esta?o tendo uma infa?ncia digna, com direito a estudar, rir, brincar, comer e crescer com seguranc?a, amor e humanidade. O #Unicef desenvolve um trabalho importanti?ssimo aqui no Brasil e em todo o mundo levando direitos ba?sicos para as nossas crianc?as. Durante a pandemia esse trabalho tem sido reforc?ado para garantir que toda crianc?a tenha direito a ser livre, feliz e sauda?vel! Eu vou desafiar mais alguns amigos pra participar do desafio, mas ale?m deles, quero desafiar voce? a fazer a sua parte, doando um pouquinho que seja e contribuindo para garantir um futuro e um presente melhor para as nossas crianc?as. O link pra ajudar tá na minha bio. @manugavassi @micarocha @sashameneghel e @tatawerneck voce?s esta?o sendo desafiadas! #DesafioDaInfancia

Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ? (@brunamarquezine) em

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