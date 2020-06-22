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Bruna Marquezine e Enzo Celulari trocam mensagens de 'mozão' no Instagram

Atriz vem lidando com boatos de suposto romance com ironia em suas redes sociais nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 15:22

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 15:22

O empresário Enzo Celulari e a atriz Bruna Marquezine
O empresário Enzo Celulari e a atriz Bruna Marquezine Crédito: Montagem A GAZETA
Bruna Marquezine e Enzo Celulari usaram o Instagram para trocar mensagens chamando um ao outro de "mozão" na noite de sábado, 20. Ao longo da semana, a atriz já havia usado o Twitter para ironizar boatos de que estaria se envolvendo com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari.
Em um vídeo publicado no Instagram de Enzo Celulari, Bruna Marquezine comentou "Boa, mozão", ao lado de emojis de aplausos. Ele respondeu em seguida, no mesmo tom: "Bora, mozão".

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Na sequência, diversos seguidores deram risada e viram a troca de mensagens como uma nova ironia ou deboche, levando os boatos com bom humor.

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