Bruna Marquezine e Enzo Celulari trocam mensagens de 'mozão' no Instagram

Bruna Marquezine e Enzo Celulari usaram o Instagram para trocar mensagens chamando um ao outro de "mozão" na noite de sábado, 20. Ao longo da semana, a atriz já havia usado o Twitter para ironizar boatos de que estaria se envolvendo com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari.
Em um vídeo publicado no Instagram de Enzo Celulari, Bruna Marquezine comentou "Boa, mozão", ao lado de emojis de aplausos. Ele respondeu em seguida, no mesmo tom: "Bora, mozão".
Na sequência, diversos seguidores deram risada e viram a troca de mensagens como uma nova ironia ou deboche, levando os boatos com bom humor.