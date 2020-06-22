Bruna Marquezine e Enzo Celulari trocam mensagens de 'mozão' no Instagram

Ver essa foto no Instagram

Longe, muito longe daqui havia um pais muito rico. Rico, mas corrompido pelo egoi?smo e pela indiferenc?a do seu povo - Nilton Bonder Com apenas R$1,00, voce? oferece um prato de comida a quem tem fome. Acesse aovivopelavida.com e DOE AGORA para @acaodacidadania , o maior legado deixado por Betinho.