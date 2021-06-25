Britney Spears é a personalidade mais buscada no Google no Brasil

A cantora Britney Spears foi a personalidade mais buscada no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Google Trends. As buscas pela artista saltaram 600% no País após a cantora americana participar de audiência nos Estados Unidos em que pede o fim de tutela controlada pelo pai Jamie Spears. "É meu desejo e sonho que isso termine", disse a cantora em audiência. "Eu acho que essa tutela é abusiva. Eu acredito que não sou capaz de viver uma vida plena", afirmou Britney.
A cantora depôs contra o pai nesta quarta-feira, 23, em processo que ocorre na Califórnia (EUA). Com o crescimento pela procura no Google, Britney ultrapassou personalidades brasileiras, ficando à frente de nomes como Anitta, Elba Ramalho e Juliette, que fizeram uma "live" direto de Campina Grande, na Paraíba. A cantora americana despertou mais interesse da população da região Sul e Sudeste. Já Elba Ramalho e Juliette aparecem mais nas buscas no Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
O termo "depoimento britney", de acordo com dados divulgados pelo Google ao Estadão, saltou 1.300% nas últimas 24 horas, enquanto "free britney" cresceu 160% no período.
PERSONALIDADES MAIS BUSCADAS NO BRASIL NAS ÚLTIMAS 24 HORAS
- Britney Spears
- Juliette
- Elba Ramalho
- João Fernandes
- Eduardo Costa
- Anitta
- Faustão
- Giulia Be
- Olivia Rodrigo
- Ana Maria Braga
PERGUNTAS MAIS BUSCADAS SOBRE BRITNEY SPEARS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS
- O que aconteceu com Britney Spears?
- O que é free britney?
- O que está acontecendo com Britney?
- Por que o pai de Britney Spears tem a tutela dela?
- Por que Britney Spears raspou o cabelo?
- Onde assistir ao documentário da Britney?
- Quantos anos tem Britney Spears?
- Britney Spears, o que a juíza decidiu?